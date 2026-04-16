30° Giro della Provincia di Biella - 84^ Torino-Biella. Al via anche il mongrandese Geremia Badone FOTO

Giovane talento del ciclismo piemontese, alla sua prima stagione nella categoria Elite-Under 23, il forte passista scalatore Geremia Badone ex U.C.A.B.1925 ora portacolori del Overall Tre Colli Ciclyng Team di Novi Ligure -AL- , sarà fra i protagonisti della classicissima di ciclismo che si disputerà a Biella Domenica 19 aprile.

Classe 2007, Badone ha già dimostrato nelle precedenti categorie giovanili di possedere le carte per puntare a buoni risultati anche fra i dilettanti e di poter ambire a posizioni di rilievo nelle classifiche generali.

Già autore di due buone prestazioni in questo inizio di stagione conseguite rispettivamente nel 51° Criterium de Monaco lo scorso 22 marzo e nel 5° Gran Premio Della Battaglia a Montanara -MN- sempre lo scorso 29 marzo, in questa occasione un ruolo molto importante per un buon risultato del ciclista laniero, dipenderà anche dal sostegno e dal calore del folto pubblico di casa che come in passato saprà spronare e sostenere gli atleti biellesi che nei vari anni si sono susseguiti.

In attesa dello star ufficiale della gara previsto per le ore 13:00 in Corso Europa a Biella, abbiamo incontrato Geremia per una breve intervista che vi proponiamo qui sotto.

Geremia ci siamo! Mancano pochissimi giorni al via della gara di casa organizzata proprio dalla tua ex società ciclistica che ti ha accompagnato e visto crescere nella tua carriera sportiva giovanile, alla luce anche di questo e della tua forma fisica attuale, quali sono le tue sensazioni e emozioni ?

"Buongiorno a tutti, sì partecipare al Giro della Provincia di Biella mi suscita una grande emozione in quanto fin da bambino l’ho sempre seguito come spettatore. Ammiravo molto i ragazzi che gareggiavano ed arrivare quest’anno a vestire i panni di corridore è qualcosa di speciale, molto bello e toccante soprattutto perché esattamente un anno fa per via di un breve periodo di riflessione sulla mia carriera sportiva, non andavo per nulla in bici, anzi... facevo parte del servizio gara chiudendo gli incroci sul circuito proprio di questa manifestazione. Ma fu proprio durante quel servizio che scattó qualcosa e decisi di risalire in sella e riprendere la stagione agonistica fra gli Juniores.

Quindi guardandomi alle spalle indipendentemente da come andrà domenica sono molto soddisfatto di ciò che è successo nell'ultimo anno".

L'ultima volta che hai gareggiato sulle strade biellesi è stato nella categoria Allievi quando proprio con la maglia da ucabino nell'anno 2023, ti aggiudicasti il 6°Memorial Elio Allasa a Bioglio.

Domenica però ti attenderanno circa 145 km su un percorso duro ed estremamente selettivo, come pensi di gestire la gara e quale sarà secondo te la parte del percorso determinante per te e per la tua squadra?

"Sono due gare completamente differenti, qui i partenti saranno di un livello nettamente superiore rispetto alla gara del 2023, senza contare che ci sarà anche la presenza di alcune squadre professionistiche.

Il fatto di allenarmi quotidianamente sulle strade dove transiteremo con la corsa, potrà sicuramente darmi un vantaggio non trascurabile, ma vedremo strada facendo...Certamente aiuterò i miei compagni di squadra e dallo scollinamento della Coggiola-Trivero, cercheremo di stare davanti il più possibile".

Indipendentemente da come andrà questo tuo importante appuntamento stagionale, questo per te è un anno di apprendistato nella categoria Elite-Under 23, quali sono i tuoi obbiettivi e sogni nel cassetto? C'è un ciclista storico o attuale di riferimento da cui trai ispirazione?

"Si, la stagione è appena cominciata e ho tanto anzi tantissimo da imparare. Cercherò di fare più esperienza possibile in questa stagione e di mettermi sempre in gioco. Ambiti sogni...? È difficile non saprei... Fra i ciclisti che mi piacciono e che seguo molto uno su tutti è Matteo Jorgenson".

Geremia nell'augurarti buona gara e nel ringraziarti per la tua disponibilità, desideri fare un saluto particolare a qualcuno?

"Assolutamente si, ovviamente saluto tutta la mia squadra e tutto lo staff, ma anche un saluto speciale all’UCAB la mia vecchia famiglia ciclistica dove sportivamente sono cresciuto.

Grazie ".