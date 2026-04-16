Trofeo Scacchi Scuola: doppia qualificazione alle Finali Nazionali per l’Istituto Comprensivo Biella 3 FOTO

Le squadre femminile e assoluta dell’Istituto Comprensivo Biella 3 hanno ottenuto risultati di rilievo alle fasi regionali del Trofeo Scacchi Scuola martedì 14 aprile al PalaMaggiore di Leinì, conquistando entrambe la qualificazione alle Finali Nazionali che si svolgeranno a Montesilvano (Abruzzo) dal 18 al 21 maggio.



La squadra femminile (secondaria di primo grado) composta da Kalleparampil Angela, Burdina Anastasia, Oldrini Margherita, Giordani Maria, Messina Lara e Agnelli Cecilia, ha raggiunto un prestigioso terzo posto regionale, salendo così sul podio. Un risultato che conferma la solidità del progetto scolastico “Matti per Scacchi” iniziato nell'anno scolastico 2021/22 dal prof. Andrea Platinetti e la crescita costante delle studentesse e degli studenti coinvolti.

Buona prova anche per la squadra della categoria assoluta, formata da Campagnolo Giuseppe, Ugolini Edoardo, Gagliardo Marcello, Minteh Isaak, Chiego Lucio Aurel e Giabardo Nicolò, che ha ottenuto un significativo quarto posto, utile per accedere alla fase nazionale.



La fase regionale si è rivelata particolarmente intensa, con partite combattute in ogni categoria. Nonostante il livello elevato degli avversari, entrambe le rappresentative hanno mantenuto concentrazione e determinazione, conquistando una doppia qualificazione di grande valore per l’istituto.



Dal 18 al 21 maggio le due squadre rappresenteranno la regione alle Finali Nazionali, un’occasione importante di confronto con le migliori scuole italiane.