Biella, aveva con sé 70 grammi di cocaina: uomo fermato dai Carabinieri nei boschi

Un uomo di oltre 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri nella giornata di ieri, 14 aprile, in un’area boschiva di Biella, nei pressi della Strada della Nera.

Stando alle prime ricostruzioni sembra che il soggetto, di origine straniera, senza fissa dimora, proveniente da fuori regione, fosse in possesso di 70 grammi di cocaina. Lo stesso, difeso dall’avvocato Pietro Barrasso, è poi comparso nella prima udienza del processo per direttissima, dove è stata disposta la misura del divieto di dimora nel Biellese. Nei suoi confronti il pubblico ministero aveva chiesto la misura cautelare in carcere