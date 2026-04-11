MTB Oasi Zegna: a Caulera riparte la stagione della Scuola Nazionale tra tecnica, natura e divertimento FOTO

La Scuola Nazionale Mtb Oasi Zegna si conferma una realtà consolidata e in continua crescita, punto di riferimento per l’apprendimento della mountain bike in totale sicurezza e divertimento. Attiva da anni nella formazione dei giovani appassionati delle due ruote, la scuola opera nello splendido scenario di Caulera, sopra Trivero, nel Comune di Valdilana, dove mette a disposizione tutte le risorse necessarie per avvicinarsi a questo sport o perfezionare le proprie abilità.

Un contesto ideale, immerso nella natura, in cui tecnica e passione si incontrano: qui i partecipanti possono sviluppare le competenze fondamentali della mountain bike attraverso percorsi studiati e un approccio didattico attento e coinvolgente.

Particolare attenzione è riservata anche ai più piccoli. La bicicletta senza pedali rappresenta infatti uno strumento fondamentale per sviluppare equilibrio e coordinazione, offrendo un primo approccio sicuro e divertente al mondo della MTB. La scuola accoglie iscrizioni aperte a tutti: bambini delle scuole primarie, ragazzi delle medie e giovani che desiderano migliorarsi, anche in vista di eventuali competizioni.

L’obiettivo della Scuola Nazionale Mtb Oasi Zegna è chiaro: promuovere uno sport sano e formativo, capace di accompagnare la crescita psico-fisica dei ragazzi, trasmettendo valori fondamentali come lealtà, rispetto e senso di responsabilità.

Il bike park di Caulera rappresenta uno dei punti di forza del progetto: un’area attrezzata, permanente e sicura, con ostacoli naturali e artificiali pensati per permettere ai giovani biker di apprendere le tecniche in modo progressivo. Qui gli atleti imparano a gestire le proprie capacità e anche le proprie paure, condividendo esperienze e restando sempre a stretto contatto con l’ambiente naturale.

A presentare la nuova stagione è il presidente Alessandro Xillo, che annuncia anche un’importante novità: il corso dedicato ai bambini in età prescolare. Il progetto micro-bikers, rivolto ai piccoli dai 3 ai 6 anni, offre loro una bicicletta senza pedali da utilizzare durante le attività, insieme alla divisa ufficiale, alla tessera federale e alla copertura assicurativa, tutte incluse nella quota di partecipazione.

Gli allenamenti si svolgono ogni sabato pomeriggio nell’area di Caulera, diventata negli anni un vero punto di riferimento per gli appassionati del territorio. Per i mini biker più determinati, è inoltre prevista la possibilità di partecipare alle gare di cross country dedicate: un’opportunità facoltativa ma consigliata, utile per mettersi alla prova su percorsi sempre diversi e arricchire il proprio bagaglio tecnico e sportivo.

Scuola Nazionale Mtb Oasi Zegna a.s.d.

Viale Roma, 99/100 -Loc.Trivero-13835 Valdilana (BI)

Telefono: +39.348.7107283