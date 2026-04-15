Asd Kwan Biella al Campionato Italiano di Forme e Freestyle e Para Taekwondo FOTO

L’11 e 12 aprile 2026, a Giugliano, in provincia di Napoli, si è svolto il Campionato Italiano di Forme e Freestyle e Para Taekwondo. In questa importante competizione nazionale, la Kwan ha partecipato con Leonardo Maffioletti, impegnato nella categoria Para, dove ha conquistato il terzo posto.



Leonardo ha sfiorato per pochi centesimi la medaglia d’argento, chiudendo la prova con una prestazione solida e dimostrando ancora una volta il valore del lavoro svolto in preparazione alla gara.



Al termine della competizione, l’atleta ha voluto rivolgere i propri complimenti agli avversari, sottolineando l’impegno e la dedizione dimostrati da tutti i partecipanti, che hanno contribuito ad alzare il livello della gara.



Grande soddisfazione anche da parte dello staff tecnico della Kwan: il coach ClaudioI ha espresso orgoglio per il percorso svolto insieme a Leonardo, evidenziando come ogni gara rappresenti il risultato dell’impegno, della costanza e della dedizione messi in campo quotidianamente dall’atleta.



Il risultato ottenuto rappresenta un traguardo importante per la Kwan e conferma come lo sport continui a essere un forte messaggio di determinazione, crescita e inclusione.