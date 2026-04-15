Biella, Rugby, a fine stagione l’addio di Carlo Orlandi

Biella Rugby comunica che, al termine della stagione sportiva in corso, Carlo Orlandi concluderà il proprio incarico all’interno dello staff tecnico del club, dove negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di allenatore degli avanti, contribuendo in maniera significativa alla crescita della squadra.

Arrivato a Biella con grande entusiasmo e un importante bagaglio di esperienza maturata anche a livello internazionale, Orlandi lascia un segno profondo, sia dal punto di vista tecnico che umano. Nel suo percorso biellese, ha accompagnato il club in una fase di sviluppo costante, culminato con la promozione e poi la partecipazione di Biella Rugby al campionato di Serie A Elite, affiancando al lavoro con la prima squadra un impegno costante nella crescita e nella formazione dei giovani atleti del club.

“Crescita: questa è la parola che spesso si sente frequentando il club” dichiara Orlandi. “In questi due anni la società è cresciuta sotto tanti aspetti, non solo nel livello del campionato. È alla ricerca costante di un margine di miglioramento a 360°, con equilibrio ma con grande determinazione”.

Il tecnico ha sottolineato anche il forte legame costruito con l’ambiente biellese: “Quando dicevo a mia moglie ‘sono a casa’, lei mi chiedeva se fossi a Piacenza o a Biella. Questo fa capire come mi sono sentito qui”. Nel tracciare un bilancio della stagione, Orlandi ha evidenziato il valore della sfida affrontata: “Sapevamo che il campionato di A Elite sarebbe stato durissimo, e così è stato. In molte partite abbiamo espresso il nostro gioco, in altre l’inesperienza di tanti giovani ha inciso, ma il percorso è stato importante per tutti”.

Alla base della decisione di intraprendere una nuova strada, la volontà di affrontare nuove sfide: “Il merito è anche di Biella, che mi ha ricaricato e ricordato quanto il rugby sia passione e lavoro. Non posso ancora dire cosa farò, ma porterò sempre con me questa esperienza”.

Orlandi ha voluto ringraziare l’intero ambiente: dai giocatori allo staff, dagli allenatori del settore giovanile ai genitori-dirigenti, fino alla società e alla famiglia Musso, sottolineando il valore umano del percorso condiviso.

Il presidente Filippo Musso ha commentato: “Carlo per noi non è stato solo un allenatore, ma una persona con cui abbiamo condiviso un pezzo importante di strada. Ha lasciato un segno dentro e fuori dal campo, portando competenza, passione ed energia. A lui va il mio grazie più sincero, personale prima ancora che da presidente”.

Parole di stima anche da parte dell’head coach Alberto Benettin: “Un tecnico di grande esperienza che mi ha arricchito molto, sia professionalmente che umanamente. Il suo contributo alla promozione in Elite è stato fondamentale”.

Il Director of Rugby Nicola Mazzucato ha aggiunto: “Carlo è stato una risorsa preziosa sotto ogni aspetto. Ha trasmesso competenze e valori, distinguendosi per educazione e capacità di coinvolgimento. È stato un piacere ritrovarlo e lavorare insieme”.

Biella Rugby ringrazia Carlo Orlandi per il lavoro svolto, la dedizione e la passione dimostrata, augurandogli il meglio per il futuro, con la certezza che per lui le porte del club resteranno sempre aperte.