Special Olympics, i successi di Asad Biella: ecco i risultati ai giochi regionali di nuovo, bocce e atletica

​Asad Biella protagonista nell'edizione 2026 dei Giochi Regionali di nuoto, atletica e bocce targati Special Olympics.

A iniziare dalle bocce, con le gare ospitate il 28 e 29 marzo da Torino. Grandi risultati per le coppie: Jacopo ​Buffa – Alexei Moda al 2° posto, Filippo ​Iacazio – Danni Confortino al 3° posto​, Daniele Morellini – Andrea Lanuna al 4° posto. Team coordinato dai tecnici ​Valentina Forgnone e Riccardo Siletti.

Sabato 11 e domenica 12 aprile invece è stata la volta del nuoto e dell'atletica, gare ospitate da Verbania e Omegna. Pioggia di medaglie nel nuoto: Barbara Clerico prima nei 25 stile libero e nei 25 dorso,

​Andrea Ferraro 1° nei 50 stile libero e 2° nei 50 dorso, Andrea ​Seffusatti 1° nei 50 dorso e 4° posto nei 100 stile libero, ​Giulio Levis 2° nei 25 stile libero e 4° nei 25 dorso, ​Sara Caffri seconda nei 25 dorso e quinta nei 25 stile libero, ​Giacomo Grigatti 3° nei 15 metri non assistiti, ​Samuele Barioglio 3° nei 25 stile libero, ​Andrea Giannone 3° nei 25 stile libero, ​Tommaso Grigatti 3° nei 25 stile libero. Ottimi piazzamenti anche per Debora ​Ambrosini, 4° nei 25 stile libero e 6° nei 25 dorso, ​Simone Bassan 4° nei 25 stile libero, ​Jacopo Manini 4° nei 25 stile libero, ​Andrea Lanuna 5° nei 25 stile libero, Filippo Tiepolo 6° nei 25 stile libero. Con loro i tecnici Antonino Spezzano, Lorenzo Bocca e Federica Ferraro Fogno.

​Eccellenti risultati anche nell'atletica leggera: ​Alessandro Mangano 1° nei 200 metri piani e 3° nei 100, ​Marco Manchisi 1° nei 50 piani e 2° nel lancio del vortex, Nicolò Barbaglia 1° nel lancio della pallina e 3° nei 50 piani, ​Michele Polano 2° nei 200 piani e 5° nei 100, ​Stefano Tricerri 2° nel lancio della pallina e 4° nei 50 piani, ​Sara Grassi terza nei 50 piani e nel lancio della pallina, Marco Conti 3° nei 50 piani e nel lancio della pallina, ​Eneo Kasa 3° nei 100 piani e 4° nei 200. Ottimi piazzamenti anche per Alessia Carando quarta nei 50 piani e nel lancio della pallina. A seguire il team di atletica i tecnici Mattia Lazzarotto, Sabina Rossi ed Emily Siviero.

​La soddisfazione di Charlie Cremonte, presidente di Asad Biella: «Un plauso ai nostri tecnici e agli atleti per gli eccellenti risultati, ma soprattutto per lo spirito con il quale affrontano ogni gara e ogni avventura. Il 2026 è un anno speciale per la nostra associazione, perché festeggiamo i 30 anni dalla fondazione, ogni appuntamento è perciò motivo di festa e occasione per portare in alto i nostri colori. La determinazione degli atleti è la nostra più grande vittoria».