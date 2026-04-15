Rhythmic School, Sapino e Pavanetto nelle Top 14 alla finale nazionale di specialità Gold GR FOTO

Giulia Sapino ed Elena Pavanetto si classificano rispettivamente tredicesima e quattordicesima nella finale nazionale del campionato di specialità Gold di ginnastica Ritmica, nella categoria senior 2 (anno 2009) la prima e Junior 2 (anno 2011) la seconda, disputatosi nel weekend appena concluso a Campobasso.

Ha accompagnato e diretto le atlete nella trasferta molisana l’istruttrice Arianna Prete parzialmente soddisfatta dei risultati delle sue assistite: “La trasferta in Molise, con le condizioni metereologiche particolarmente avverse degli ultimi giorni non è stata semplice, tuttavia raggiunto Campobasso le atlete hanno effettuato la loro gara (Giulia sabato ed Elena domenica) con la giusta serenità e determinazione. Le loro esibizioni però non sono state perfette, come di consueto, impedendo loro di raggiungere il podio, come lo era stato nell’ anno passato. Hanno comunque difeso onorevolmente la nostra società e la nostra regione considerando che parliamo di atlete che gareggiano nell’ eccellenza della disciplina”.

Negli stessi giorni, presso il palazzetto dello sport di Candelo, lo staff di volontari della Rhythmic School ha organizzato nella giornata di sabato le prove di attività non competitive riservate alle Under 8 (Minigym, Supergym e Topgym) e la domenica la prima prova del campionato a squadre Silver Gr. Sessantasei, di cui trentatrè miniRSgirls, sono state le bimbe che hanno affrontato i percorsi predisposti per tali tipi di attività non competitive, conclusosi con la consegna degli attestati a tutte le partecipanti in modo giocoso e spensierato, con il coinvolgimento del pubblico, da parte della Presidente regionale FGI Daniela Schiavon.

Trecentocinquantanove sono state invece le atlete che hanno disputato la prima prova del campionato FGI a squadre Silver di ginnastica Ritmica. La Rhythmic School ha presentato tre squadre, due in LA ed una in LB. In LA, nella categoria Open, la squadra composta da: Emily Cola, Beatrice Bocca, Petra Zuliani, Anna Pivani e Katerina Sofia Pincelli ha conquistato il terzo posto; mentre nella categoria allieve la squadra composta da: Bianca Bonifacio, Elisa Pivani, Vittoria Strazzi e Camilla Modenese si è classificata quinta.

In LB, categoria allieve, raggruppamento che ha registrato la partecipazione più grande, la squadra composta da: Nicole Gecchele, Giulia Furno Marchese, Sophia Marincolo, Rebecca Denisco ed Alice Montecchio si è classificata quindicesima. Hanno accompagnato le atlete in gara, nella due giorni candelese, lo staff tecnico diretto da Tatiana Shpilevaya con le istruttrici Elena Chursina, Mariia Nikitchuk, Carlotta Canessa, Polina Nikitchuk e le assistenti Giulia Bocci e Maria Giulia Sales Neto soddisfatte del comportamento tenuto dalle RSgirls in gara, considerando che per molte di loro era la prima esperienza agonistica federale.

Il prossimo appuntamento che vedrà impegnata la Rhythmic School sarà nel fine settimana a Chieti, dove Grace Jacqueline Giardina disputerà la finale nazionale del campionato individuale allieve Gold.