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COSTUME E SOCIETÀ | 13 aprile 2026, 10:40

Mads Mikkelsen a Biella, l'attore è stato a cena in piazza Duomo

A dare la notizia Matteo Ristorante sui propri canali social.

Mads Mikkelsen a Biella, è stato a cena in piazza Duomo (foto di Matteo Ristorante)

Mads Mikkelsen a Biella, è stato a cena in piazza Duomo (foto di Matteo Ristorante)

Una star del cinema internazionale a cena nel centro di Biella. Stiamo parlando di Mads Mikkelsen, Global Ambassador del marchio Zegna, giunto da Matteo Ristorante, situato in piazza Duomo. L’attore, noto al grande pubblico per film e serie tv come Hannibal, 007 Casino Royale, Animali Fantastici, Indiana Jones 5 e tanti altri, ha posato in una foto con un membro dello staff e l’art director di Zegna, Alessandro Sartori. 

A darne notizia lo stesso ristorante sui propri canali social: “Accogliere e raccontare la nostra cucina ad una grande figura del cinema internazionale, ambasciatore di un’eccellenza biellese, è stato un momento di autentica emozione che porteremo con noi per molto tempo”. 

Non è la prima volta che l’interprete danese raggiunge la nostra provincia: nel gennaio 2024, era stato avvistato nel piazzale di Bielmonte, all’Oasi Zegna, ospite a pranzo al Rifugio del Monte Marca, dopo la visita al Lanificio Zegna di Trivero.

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g. c.

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