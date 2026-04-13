Mads Mikkelsen a Biella, l'attore è stato a cena in piazza Duomo

Una star del cinema internazionale a cena nel centro di Biella. Stiamo parlando di Mads Mikkelsen, Global Ambassador del marchio Zegna, giunto da Matteo Ristorante, situato in piazza Duomo. L’attore, noto al grande pubblico per film e serie tv come Hannibal, 007 Casino Royale, Animali Fantastici, Indiana Jones 5 e tanti altri, ha posato in una foto con un membro dello staff e l’art director di Zegna, Alessandro Sartori.

A darne notizia lo stesso ristorante sui propri canali social: “Accogliere e raccontare la nostra cucina ad una grande figura del cinema internazionale, ambasciatore di un’eccellenza biellese, è stato un momento di autentica emozione che porteremo con noi per molto tempo”.

Non è la prima volta che l’interprete danese raggiunge la nostra provincia: nel gennaio 2024, era stato avvistato nel piazzale di Bielmonte, all’Oasi Zegna, ospite a pranzo al Rifugio del Monte Marca, dopo la visita al Lanificio Zegna di Trivero.