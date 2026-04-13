ANPI Biella, a Villa Schneider la mostra "Natalina e gli altri" per non dimenticare

Fra i numerosi eventi in programma per il 25 aprile, all’interno del progetto condiviso fra associazioni radunate sotto il nome di Mai Come Ora 2026, è presente un’esposizione d’arte proposta da ANPI Provinciale di Biella all’interno di Villa Schneider (luogo annoverato fra le numerose Ville Tristi che furono presidi nazi-fascisti), dove l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha la sede, e da dove custodisce e promuove la memoria della Resistenza e dell’antifascismo biellese.

Da venerdì 24 aprile, poco prima della partenza della tradizionale Fiaccolata dalla Villa, sarà aperta al pubblico, e lo sarà fino al 28 aprile, la mostra Natalina e gli altri, collettiva di arte contemporanea a cura di Roberta Toscano e Marco Rabino, che unisce alla ricerca artistica un profondo valore civile. Il progetto trae origine dalla drammatica vicenda di Natalina Monteu Saulat, giovane di Pont Canavese deportata e internata nel campo di concentramento di Ravensbrück durante l’occupazione nazifascista. Verrà ricordata anche la figura di Ondina Belussi, di San Paolo Cervo, anch’essa deportata nello stesso campo, da dove non fece ritorno.

Il progetto espositivo è stato presentato per la prima volta in occasione dell’80° anniversario della Liberazione presso la Sala Consiliare di Pont Canavese, per poi proseguire il suo percorso al Museo Etnografico Nossi Raiss. Il progetto nasce anche grazie al sostegno e alla collaborazione dell’ANPI di Pont Canavese e del suo presidente Marino Tarizzo, autore del volume Natalina-Una storia breve, pubblicato nel 2025 da Editrice Tipografia Baima Ronchetti, che ricostruisce in forma romanzata la vicenda della giovane. Il libro sarà presentato sempre in villa Schneider, domenica 26 aprile dalle 17 con la presenza dell’autore e di Anna Gasparini ad interpretare le canzoni dei deportati.

Dopo Biella, dal 5 al 15 maggio, Natalina e gli altri sarà ospitata a Torino nel Rifugio antiaereo di Piazza Risorgimento in collaborazione con il Museo diffuso della Resistenza, ANPI Martinetto, Circoscrizione 4 della Città di Torino. In un tempo segnato da tensioni sociali, guerre e genocidi, il racconto di Natalina si impone come necessario e urgente. L’esposizione con le opere di 22 artisti intende portare questa storia all’attenzione di un pubblico sempre più ampio, affinché, attraverso il filtro critico dell’arte contemporanea, si possa riflettere sul significato profondo della perdita della libertà e della vita sotto una dittatura, vissuta a soli diciassette anni.

La mostra s’inserisce inoltre nel programma della rassegna di arte contemporanea MA/DONNE 2026, dedicata quest’anno al tema della manipolazione. In questo contesto, la figura di Natalina emerge come simbolo potente e tragico: la sua esperienza incarna in modo emblematico la violenza della manipolazione, subita nel corpo e nella mente attraverso le pratiche mediche del regime nazista. Espongono: Enrica Benedetto, Romano Carboni, Cinzia Ceccarelli, Amalia

De Bernardis, Nicoletta Feroleto, Riccardo Garolla, Anna Gasparini, Donatella Giagnacovo, Franco Marchi, Raffaele Palma, Gigi Piana, Giuliana Pugliese, Marco Rabino, Silvia Raffaelli, Armando Riva, Concha Ros, Gerardo Rosato, Marino Tarizzo, Togaci, Roberta Toscano, Flavio Ullucci, Paola Zorzi.

Natalina e gli altri

mostra collettiva di arte contemporanea

Villa Schneider sede ANPI Provinciale di Biella –Spazio della Memoria

dal 24 al 28 aprile 2026

orari mostra:

24 aprile dalle ore 18 fino a partenza fiaccolata

25 aprile 15-18.30

26 aprile 10-12, 15-18.30

27, 28 aprile 17.30-19

domenica 26 aprile ore 17

presentazione del libro Natalina-Una storia breve - incontro con l’autore Marino Tarizzo e Anna Gasparini che canterà le canzoni dei deportati