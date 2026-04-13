Biella, nuovo incontro dedicato alla grande letteratura femminile

Prosegue a Biella la serie di incontri dedicati alla grande letteratura femminile.
Martedì 14 aprile, dalle 18.30 alle 19.30, nei locali della Biblioteca Diocesana del Seminario, in via Seminari 9, a Biella, si terrà il secondo appuntamento dedicato a Edith Wharton, tra racconto gotico e indagine psicologica: case abitate da presenze invisibili, memorie che ritornano, inquietudini sottili che attraversano il quotidiano.
L’incontro è a cura di Marina Deandrea, con letture di testi. Si tratta di un evento realizzato in collaborazione con VocidiDONNE. Un’ora per lasciarsi attraversare da atmosfere sospese, dove il soprannaturale diventa specchio delle fragilità umane.