Cavaglià, grande successo per la Rossignol Pro Shop Golf Cup 

Grande successo domenica al Gc Cavaglià per l’evento Rossignol Pro Shop Italia Golf Cup, gara a coppie con formula 4pm (18 buche, Stableford) che ha visto al via cento partecipanti. La vittoria nel lordo è andata a Simone Bucino e Nicolò Parrini con lo score di 38 punti. Nel netto dominio di Lorenzo Vittoni e Cristina Giovinazzo con 50 punti, seguiti da Giorgia e Gian Paulo Passuello con 45 e Stefano e Andrea Villa con 44. Prima coppia mista Davide e Martina Sparagi con 42. Nella gara di putting green su 9 buche a segno Roberto Lanza (14) e Patrizia Tallia (15). A chiudere la giornata una ricca premiazione e l’estrazione di numerosi premi a sorteggio tra cui spiccavano calzature da trekking e un paio di sci con attacchi Rossignol.

Ospite d’onore della manifestazione Luca Ballarè, pluri campione italiano di sci nella categoria “vision impaired” (atleti ipovedenti o non vedenti) a cui è stato devoluto l’incasso della lotteria benefica a sostegno della sua attività agonistica. A tenere le fila dell’evento il maestro di sci e socio del club Piero Cantele: "Ci tengo a sottolineare lo spirito autentico con cui abbiamo organizzato questa gara e ringraziare tutti gli amici e sponsor che ci hanno aiutato e supportato, oltre ai partecipanti e Rossignol Pro Shop Formigliana, la Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna, l’Oasi Zegna Ski Racing Center, il Consorzio Alpi Biellesi La Locanda Bocchetto Sessera e NaturalBoom".

Sabato ha fatto tappa al Golf Cavaglià il circuito Trofeo GolfImpresa (18 buche, Stableford, 3 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Rohan Jay Silva Cavaglià 34, 1° Netto Luca Pavan Druento 37, 2° Netto Daniele Tonso Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Antonio Canti Laghi 44, 2° Netto Andrea Vallet Mantellino Cavaglià 40. 3a categoria: 1° Netto Marco Patacchini Courmayeur 44, 2° Netto Davide Pecoraro Cavaglià 41. 1° Ladies Raffaella Casalino Cavaglià 33. 1° Seniores Alessandro Girelli Cavaglià 39. Il 1° lordo, 1° netto delle 3 categorie e prima lady assoluta si sono qualificati per la finale nazionale.

Due gli appuntamenti previsti nel prossimo weekend al Golf Club Cavaglià. Sabato si giocherà la tappa del circuito con finale nazionale e internazionale Apart Revolution Tour (18 buche Stableford, 5 categorie). Previsti premi per i primi 2 delle 5 categorie e 3 nearest to the pin. I vincitori di categorie accederanno alla finale nazionale in programma il 16 ottobre a Le Fonti. Dopo la gara a seguire buffet e premiazione. Domenica si giocherà l’evento Centinari Golf Cup gara a coppie con formula 4pm (18 buche, Stableford). Durante la giornata prevista degustazione di bollicine. A seguire premiazione e rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

