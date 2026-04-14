Biella: nuovo volto per piazza Battiani e via Ramella Germanin FOTO

Avanti tutta con la riqualificazione di Biella. Chiuso il cantiere in via Italia se ne sta per aprire uno nuovo che ha come fulcro la zona di Riva. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione della micro-area urbana che comprende piazza Battiani, via Ramella Germanin e la Roggia del Piano. Un intervento atteso, dal valore complessivo di circa 449mila euro, che punta a migliorare la qualità urbana e valorizzare uno degli ambiti più significativi del territorio.

Il progetto rientra nel “Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, un programma statale destinato allo sviluppo dei comuni di confine. L’ente aveva presentato la propria candidatura già nell’ottobre 2022, ottenendo successivamente l’ammissione al finanziamento nel marzo 2023.

Nel dettaglio, l’intervento prevede lavori per 339mila euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza, a cui si aggiungono circa 110mila euro di somme a disposizione per spese tecniche, IVA, arredi urbani e altri costi accessori. Il quadro economico complessivo raggiunge così i 448.987 euro, interamente coperti da contributo statale. Qualche accenno alle opere che saranno previste: l’allargamento del marciapiede con lastre in pietra, con il proseguimento dell’asfalto fino alla piccola rotonda che adesso è in cubetti. I parcheggi saranno disegnato in maniera diversa in modo da consentire anche la possibilità di posizionare dei déhors. Particolare attenzione è stata riservata anche alla valorizzazione storica e ambientale dell’area, con interventi mirati sia sugli spazi urbani sia sui corsi d’acqua locali.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di restituire alla cittadinanza spazi più funzionali, sicuri e decorosi, intervenendo su viabilità, arredo urbano e riqualificazione delle rogge. Un’operazione che unisce rigenerazione urbana e attenzione al contesto storico-paesaggistico.

Con l’approvazione del progetto, si apre ora la fase operativa: gli uffici comunali sono stati incaricati di procedere con gli adempimenti successivi per arrivare all’affidamento dei lavori.