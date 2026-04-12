A Pollone si taglia il nastro alla nuova mensa scolastica

Lunedi 13 aprile a Pollone alle 11,30 verrà inaugurata la nuova mensa a servizio delle elementari e delle medie. I lavori erano iniziati a gennaio e il cantiere si era concentrato sull’insonorizzazione dei locali, sulla sostituzione dei serramenti e sul rinnovo completo degli spazi, compresi pavimenti e piastrelle, per migliorare comfort e sicurezza degli studenti.

L'investimento è stato di circa 120 mila euro, finanziati nell’ambito del PNRR. Entusiasta il sindaco Paolo Tha: "Quando abbiamo partecipato al bando non tanti ci credevano, ma vale sempre la pena provarci e questa è la dimostrazione che abbiamo avuto una bella idea. Alla fine è andata bene e gli studenti avranno una mensa completamente rinnovata". A consumare il pasto nei nuovi locali saranno gli iscritti al servizio, circa 210 allievi (120 della primaria e 70 delle medie).