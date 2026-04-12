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CRONACA | 12 aprile 2026, 13:00

Mongrando, rifiuti abbandonati in un bosco: un cittadino allerta il 112

Il fatto è avvenuto ieri mattina, trovati un giubbotto e diverso materiale di scarto di origine edile.

Mongrando, rifiuti abbandonati in un bosco: un cittadino allerta il 112 (foto di repertorio)

Mongrando, rifiuti abbandonati in un bosco: un cittadino allerta il 112 (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri nel comune di Mongrando su segnalazione di un cittadino che avrebbe rinvenuto alcuni rifiuti abbandonati in un’area boschiva. In particolare, erano presenti un giubbotto e diverso materiale di scarto di origine edile. Una volta sul posto, i militari dell’Arma hanno proceduto con gli accertamenti di rito per chiarire i contorni della vicenda. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, 11 aprile.

g. c.

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