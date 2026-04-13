Finestre in PVC Oknoplast con il 40% di sconto: a Biella ci pensa Maiser FOTO

Chi vuole rendere la propria casa più efficiente, silenziosa e confortevole ha un'occasione concreta fino al 30 aprile 2026. L'Offerta Anniversario Oknoplast prevede uno sconto immediato del 40% sulle finestre in PVC modello Koncept Plus, a cui si aggiunge la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali fino al 50%.

Una combinazione vantaggiosa per chi vuole risolvere problemi concreti: spifferi, rumori esterni, ambienti difficili da riscaldare. Le Koncept Plus sono finestre progettate per garantire prestazioni elevate sia sul fronte dell'isolamento termico che acustico, con un impatto diretto sui consumi energetici e sulla qualità della vita in casa, estate e inverno.

Al link qui di seguito trovate tutte le informazioni relative all’offerta e il modulo per contattare Maiser.

https://www.maiser.it/offerta-anniversario-oknoplast

Maiser Serramenti: a Biella l'unico Premium Partner Oknoplast

Sul territorio biellese l'offerta è gestita da Maiser Serramenti, unico Premium Partner Oknoplast della zona. L'azienda punta tutto sulla qualità della posa — spesso il fattore decisivo per le reali prestazioni di una finestra — garantendola certificata e a vita, affidata esclusivamente a posatori interni qualificati.

A parlare per loro sono anche le oltre 300 recensioni a 5 stelle accumulate nel tempo. I consulenti Maiser sono disponibili per sopralluoghi e valutazioni personalizzate, offrendo supporto completo inclusa la gestione delle pratiche per le agevolazioni fiscali.

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