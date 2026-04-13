Mongrando, sostegno a nuove attività commerciali e opere di riqualificazione per un futuro di rilancio

Nei giorni scorsi, nel corso del consiglio comunale di Mongrando, sono stati approvati importanti provvedimenti a sostegno del territorio e della sua comunità.

Lo rende noto l’amministrazione comunale sui propri canali ufficiali: “A partire dal sostegno alle nuove attività commerciali. Vogliamo un paese più vivo e attrattivo: per questo abbiamo introdotto una misura concreta a favore di chi decide di investire a Mongrando. Chi aprirà una nuova attività commerciale beneficerà dello sconto del 100% sulla parte variabile della TARI (quota comunale) per i primi due anni di attività. Un incentivo reale per favorire nuove aperture, creare opportunità e contrastare la desertificazione commerciale”.

A ciò si aggiunge la riqualificazione di un’area nel centro del paese. “Abbiamo inoltre approvato l’acquisizione di un terreno in via Lamarmora, con l’obiettivo di trasformarlo in un parcheggio funzionale – sottolinea il Comune - Un intervento importante per: migliorare il decoro urbano, aumentare i servizi per cittadini e attività e rendere il centro più accessibile e vivibile. Continuiamo a lavorare con impegno per una Mongrando più dinamica, accogliente e attenta ai bisogni della comunità”.