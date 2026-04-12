Occhieppo Superiore, in arrivo fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

Si allunga l'elenco dei Comuni che presentano richiesta a Cosrab per avere le fototrappole per contrastare l'abbandono dei rifiuti. A Sala, Quaregna Cerreto, ora si aggiunge il Comune di Occhieppo Superiore. La Giunta comunale ha infatti approvato una proposta di deliberazione che prevede la sottoscrizione di un accordo con il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (CO.S.R.A.B.), finalizzato alla fornitura di due dispositivi di videosorveglianza ambientale in comodato d’uso gratuito.

Le fototrappole, dotate di tecnologia PIR e sistema di archiviazione su scheda SD, saranno utilizzate per contrastare in modo più efficace il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, un problema ancora presente anche a livello locale. L’accordo avrà una durata di 60 mesi, pari a cinque anni.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività del Consorzio, che supporta i Comuni non solo nella gestione della raccolta differenziata e dei rifiuti urbani, ma anche nelle azioni di prevenzione e controllo del territorio.

Il Comune aveva già manifestato il proprio interesse nel settembre 2025, aderendo alla proposta del Consorzio che prevedeva la distribuzione di due fototrappole per ogni ente richiedente. Ora, con l’approvazione ufficiale della convenzione da parte della Giunta, si potrà procedere alla consegna e all’attivazione dei dispositivi.