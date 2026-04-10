Pollone, una Crocifissione di Lorenzo Puglisi per celebrare Pier Giorgio Frassati FOTO

Nel 125° anniversario della nascita di San Pier Giorgio Frassati, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha donato alla comunità di Pollone la Crocifissione di Lorenzo Puglisi, collocata nell’Oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano, luogo in cui il Santo ricevette il battesimo.

La presentazione ufficiale si è svolta giovedì 9 aprile alle 19 nell’antico edificio sacro. L’iniziativa rafforza il legame tra il Biellese e la figura di Frassati, proponendo un incontro tra arte contemporanea, memoria e spiritualità in uno spazio dal forte valore simbolico.

Si tratta della prima opera su commissione destinata a una chiesa per Lorenzo Puglisi, artista di origini biellesi. La Crocifissione è realizzata su una tavola monumentale di betulla alta oltre tre metri. La scelta del materiale richiama simbolicamente la rinascita e la giovinezza, in contrasto con l’oscurità profonda e i fiotti di luce che modellano i volumi, elementi distintivi della sua ricerca pittorica. L’opera si inserisce con essenzialità tra le volte in mattoni dell’oratorio cinquecentesco, entrando in dialogo con l’antico affresco dell’Agnello mistico conservato nell’abside.

Nel corso della serata, Puglisi ha presentato personalmente il lavoro al pubblico, illustrando una poetica fondata sulla ricerca dell’essenziale, che emerge dal buio attraverso pennellate di luce dense di materia.

Accanto alla dimensione artistica, l’appuntamento ha dato spazio anche a un’iniziativa di solidarietà. Arnoldo Mosca Mondadori, editore, saggista, poeta e presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, ha annunciato un nuovo capitolo della collaborazione con l’Associazione Condividere - Comunità Papa Giovanni XXIII: la produzione di ostie da parte di persone in stato di fragilità, detenuti della Casa circondariale di Biella e persone con disabilità coinvolte nel progetto “Woodlab – laboratorio sociale”. L’iniziativa, sostenuta da Banca Simetica, si inserisce nel progetto internazionale Il senso del Pane, che punta a portare nelle diocesi un segno concreto di inclusione e riscatto attraverso il lavoro.

All’incontro è intervenuto anche don Roberto Maier, teologo, docente e ricercatore, che ha proposto una riflessione sul rapporto tra ombra, fede e ricerca artistica. A partire dalle opere di Puglisi, Maier ha sottolineato come l’oscurità non rappresenti un limite, ma una dimensione da riconoscere e attraversare. Una lettura che individua nella vulnerabilità e nella consapevolezza delle ferite una possibile via di cura e salvezza.

L’intero processo creativo, dalla realizzazione alla posa della tavola, è stato documentato in un cortometraggio curato dal regista Michele Burgay, destinato a rimanere come testimonianza visiva del progetto. L’opera è stata concessa dalla Fondazione CR Biella in comodato gratuito alla Parrocchia di Pollone.

Al progetto espositivo promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in omaggio a Pier Giorgio Frassati collaborano inoltre la Fondazione Pier Giorgio Frassati, la Parrocchia di Pollone e Woolbridge Gallery.