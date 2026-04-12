Biella, al Pozzo vanno in scena Campionati Piemontesi Assoluti di Staffette: quasi mille atleti in gara da tutto il Piemonte FOTO

Grande giornata per FuturAtletica ai Campionati Piemontesi Assoluti di Staffette: la squadra di casa si presenta con 39 atleti al via e conquista titoli regionali, podi di categoria e nuovi record sociali. Allo Stadio Pozzo di Biella quasi 1000 atleti in gara da tutta la regione.

Il momento clou arriva nella 4x200 m mista: Daniele Fornasiero, Letizia Rossi, Martino Miniggio e Anna Tengattini vincono il titolo piemontese assoluto in 1:35.34. Risultato ancor più significativo perché la formazione è interamente under20, e il tempo vale il nuovo record sociale assoluto e di categoria.

Nella 4x800 m il quartetto Giuseppe Luciano Piazza, Anastasia Zucco, Tommaso Bonino e Alice Costosi domina la gara, precedendo la seconda classificata di oltre 8 secondi e imponendosi in 8:39.31. Da segnalare il debutto in maglia arancio‑nera di Alice Costosi, subito protagonista.

Le staffette 4x100 m vedono piazzamenti di rilievo: la formazione femminile Valentina Vicari, Alice Ecca, Letizia Rossi e Anna Tengattini chiude nella top‑10 assoluta con 50.05, mostrando margini di miglioramento nei cambi; Costanza Nonne, Fiona Perazzo, Adele Cominetto e Sofia Botto si classificano 22° assolute ma conquistano il bronzo regionale nella categoria under18 con 52.53, su quasi 50 formazioni al via.

In campo maschile si registrano due presenze: PRELLA Filippo Prella, Andrea Ghelfi, Gabriele Russo e Riccardo Sonzogni chiudono 26° in 45.65; Marco Binelli, Niccolò Andreotti, Denis Danielov Georgiev e Beniamino Cremonte sono 41° assoluti in 47.82.

Tra le 4x400 m femminili FuturAtletica registra un solido 5° posto assoluto con Giulia Agostinetto, Giada Fila Robattino, Aurora Corinne Duoccio e Greta Schinello (4:07.81). La formazione under18 Sara Bori, Greta Ricceri, Benedetta Candriella e Silvia Perone è 6° assoluta (4:10.41) e soprattutto si laurea campionessa regionale di categoria, centrando subito lo standard di partecipazione ai campionati italiani allieve.

Al maschile la 4x400 m, nonostante un forfait dell’ultimo minuto, vede grande spirito di squadra: Giuseppe Piazza scende in campo prima degli 800m anche in questa gara e con Niccolò Andreotti, Martino Miniggio e Daniele Fornasiero, conquistano il 9° posto assoluto.

Ancora in evidenza il settore mezzofondo‑lungo con la 4x1500 m femminile: Marta Ricceri, Arianna Musso, Linda Musso e Irene Cappio chiudono 4° in 21:41.05 e stabiliscono il nuovo record sociale under20 e assoluto, primato che sottolinea il valore del vivaio arancio‑nero.

Oltre ai titoli e ai record, da registrare anche le performance nelle 4x200 aggiuntive: Filippo Prella, Sofia Oriana Botto, Andrea Ghelfi e Adele Cominetto sono 13° (1:42.33), mentre Beniamino Cremonte, Sofia Greppi, Denis Danielov Georgiev e Benedetta Candriella chiudono 17° (1:44.85) su oltre 40 staffette al via.

In sintesi: FuturAtletica torna da Biella con 2 titoli regionali (4x200 m mista assoluta e 4x800m mista assoluta), 1 titolo regionale under18 (4x400m femminile under 18),1 bronzo regionale under 18 (nella 4x100m femminile under 18) e 8 record sociali. Prestazioni che confermano la profondità e la crescita del gruppo arancio‑nero.