13° Valli Biellesi, la “turistica” va a Gonzino-Esposito

Abbinata al Valli Biellesi regolarità classica, anche per l’edizione 2026 si è svolta la gara con la formula turistica che con la gara titolata per il Tricolore ha condiviso gran parte del percorso concentrando la sfida su trentacinque rilevamenti al centesimo di secondo.

L’esito della gara ha visto un predominio delle vetture di casa Fiat con due 128 berlina a giocarsi sino all’ultimo la vittoria; a spuntarla per 32,49 penalità è stato l’esemplare portato in gara da Simone Gonzino e Giuseppina Esposito che hanno avuto la meglio sui vincitori dello scorso anno Cosimo Gennari e Giovanna Ferrari. A completare il podio, bissando il risultato del 2025, sono stati i giovanissimi Marco Mosca e Matteo Valz Cominet brillanti ed efficaci con una Fiat 600 D.

Fuori dal podio è un’altra vettura di casa Fiat, la 124 Spider di Nicola Ostuni ed Emanuele Faltoni e al quinto posto si è piazzata la Lancia Fulvia 1.3 di Fabrizio Roman ed Enrico Gatto. Proseguendo con la classifica assoluta si conferma un vero proprio trionfo per le vetture italiane visto che al sesto posto si piazza l’Alfa Romeo GT Junior di Guido Zanone e Giovanna Pastorello seguita in settima da un’altra Fulvia, quella di Lorenzo Corniati e Luca Mosca, seguiti in ottava posizione da Massimo Sella e Simonetta Sartorello su Fiat 850 Coupè.

Luigi e Filippo Maria Vigna interrompono l’egemonia tricolore con la loro Austin Healey che portano al nono posto e a completare la top-ten sono Luca Florio e Nadia Giardino su Toyota Celica. Nella sfida tra gli equipaggi femminili l’hanno spuntata Barbara Cerruti e Greta Giacomone Cerruti su Lancia Delta Integrale con Vittoria Caligaris e Giulia Prina Cerrai seconde su Fiat 600. Infine si brinda in casa Giovanni Bracco che festeggia, oltre alla vittoria assoluta, anche quella tra le scuderie.

Sono invece portacolori della Biella 4 Racing i vincitori della classifica delle auto moderne costruite dopo il 2000: Massimo e Michael Destefanis su Porsche 992 hanno avuto ragione nei confronti di Andrea Cajani e Valentina Pitacco su Opel Corsa; completano il podio Roberto Giachetti e Roberto Pedrali su Abarth 595 competizione.