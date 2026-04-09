Mosso Vertical San Bernardo: giorno di gara il 25 aprile

È in programma sabato 25 aprile 2026 a Valdilana il “Mosso Vertical San Bernardo”, con una prova di corsa in montagna che assegnerà il campionato provinciale e inaugurerà il Gran Prix Verticale Biella-Valsesia.
La gara si svilupperà su un percorso in salita di 6,2 km, con 800 metri di dislivello positivo, da Mosso al Santuario di San Bernardo. Il ritrovo è fissato alle 8.30 in piazza Italia a Mosso. La partenza della prova competitiva è prevista alle 10 dalla Piazzetta delle Grangie, mentre alle 10.05 prenderà il via la camminata ludico-motoria. Le iscrizioni alla gara competitiva resteranno aperte fino a mercoledì 22 aprile 2026 tramite Wedosport.
Le premiazioni si terranno nella zona d’arrivo al Santuario di San Bernardo a partire dalle 12.30. Sono previsti riconoscimenti per i primi cinque uomini e le prime cinque donne assoluti/e, oltre ai premi di categoria. Gli organizzatori consegneranno il pacco gara ai primi 200 iscritti.