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Running e Trail | 11 aprile 2026, 10:00

Due biellesi alla Maratona di Parigi 2026

Sono Maurizio Arcuni e Lucia Cardamome, la gara avrà inizio domani, domenica 12 aprile.

Due biellesi alla Maratona di Parigi 2026

Due biellesi alla Maratona di Parigi 2026

Ci saranno anche due biellesi all’edizione 2026 della Maratona di Parigi. Si tratta di Maurizio Arcuni e Lucia Cardamome che, nella giornata di domani, domenica 12 aprile, affronteranno un percorso di 42,195 chilometri che abbraccia i luoghi simbolo della capitale francese. Come ad esempio, Place de la Concorde, Notre-Dame, Tour Eiffel e molte altre mete emblematiche di Parigi. Sono attesi un gran numero di runners e atleti provenienti da molti paesi stranieri.

g. c.

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