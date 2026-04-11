Due biellesi alla Maratona di Parigi 2026

Ci saranno anche due biellesi all’edizione 2026 della Maratona di Parigi. Si tratta di Maurizio Arcuni e Lucia Cardamome che, nella giornata di domani, domenica 12 aprile, affronteranno un percorso di 42,195 chilometri che abbraccia i luoghi simbolo della capitale francese. Come ad esempio, Place de la Concorde, Notre-Dame, Tour Eiffel e molte altre mete emblematiche di Parigi. Sono attesi un gran numero di runners e atleti provenienti da molti paesi stranieri.