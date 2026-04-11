Gaglianico, tentano di uscire con due carrelli senza passare dalle casse: lasciati oltre 600 euro di prodotti

Intervento dei Carabinieri in un supermercato di Gaglianico. Stando alle prime ricostruzioni, alcuni soggetti avrebbero tentato di allontanarsi con due carrelli pieni di prodotti provando a eludere le casse ma sono stati fermati dai dipendenti. Gli stessi avrebbero abbandonato gli articoli e sarebbero fuggiti a piedi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La merce, restituita al legittimo proprietario, aveva un valore superiore ai 600 euro. Sull’accaduto, avvenuto nella giornata di ieri, 10 aprile, indagano i militari dell’Arma.