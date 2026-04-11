Quaregna Cerreto, con un sasso danneggia l’auto e minaccia il proprietario: arrivano i Carabinieri

Sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire i contorni della strana vicenda accaduta ieri, venerdì 10 aprile, nel comune di Quaregna Cerreto.

Stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe prima infranto il finestrino di un’auto in sosta con un sasso poi avrebbe proferito alcune minacce all’indirizzo del proprietario del mezzo per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito. Il presunto responsabile del danneggiamento rischia ora una denuncia.