Biella, anziana investita da un’auto

Attimi di preoccupazione a Biella dove, stando alle prime ricostruzioni, una donna di circa 83 anni è stata investita da un’auto. È successo nella mattinata di ieri, 11 aprile. L’anziana è stata subito soccorsa e assistita sul posto dal personale sanitario del 118. Alla fine, è stata accompagnata con l’ambulanza al Pronto Soccorso in codice verde per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito che chiariranno l’esatta dinamica dell’accaduto.
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