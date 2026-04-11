Controllo dei Carabinieri a Biella, giovane alla guida rifiuta gli accertamenti

Serata da dimenticare per un giovane di 23 anni che, alla guida della sua auto, è stato sottoposto ad un controllo da parte dei Carabinieri. È successo nella serata di ieri, 10 aprile, a Biella. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il biellese si sia rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per questo motivo, è stato deferito assieme al ritiro della patente di guida.