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CRONACA | 11 aprile 2026, 12:20

Controllo dei Carabinieri a Biella, giovane alla guida rifiuta gli accertamenti

Controllo dei Carabinieri a Biella, giovane alla guida rifiuta gli accertamenti (foto di repertorio)

Controllo dei Carabinieri a Biella, giovane alla guida rifiuta gli accertamenti (foto di repertorio)

Serata da dimenticare per un giovane di 23 anni che, alla guida della sua auto, è stato sottoposto ad un controllo da parte dei Carabinieri. È successo nella serata di ieri, 10 aprile, a Biella. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il biellese si sia rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per questo motivo, è stato deferito assieme al ritiro della patente di guida.

g. c.

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