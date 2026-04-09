Sostenibilità ambientale: il gruppo Sella ottiene per la prima volta il rating per il climate change da Carbon Disclosure Project

Il gruppo Sella ha ottenuto per la prima volta il rating per il climate change da Carbon Disclosure Project (CDP), organizzazione non profit attiva a livello globale in più di 50 paesi e riconosciuta come punto di riferimento nella misurazione delle performance ambientali di oltre 20 mila aziende in tutto il mondo.

La valutazione di CDP, che gestisce un sistema internazionale di misurazione e divulgazione di informazioni relative all’impatto ambientale, assegna a Sella il punteggio “B” (dove “A” è il massimo e “D-” il minimo), a conferma dell’impegno del Gruppo nella gestione dei rischi climatici, nella trasparenza dei dati ambientali e nel progressivo rafforzamento delle proprie iniziative per la lotta al cambiamento climatico.

Il rating ottenuto evidenzia la solidità del percorso intrapreso sul fronte ESG dal gruppo Sella, in particolare attraverso le attività svolte e nel rendere sempre più strutturata e trasparente la rendicontazione degli impatti ambientali, in linea con gli standard internazionali e con una visione orientata alla crescita responsabile e a lungo termine. La strategia ambientale del gruppo Sella, integrata nelle politiche di sostenibilità, si articola su due direttrici principali: la decarbonizzazione del portafoglio, tramite il supporto ai clienti nel percorso di transizione, e la riduzione delle emissioni di CO₂ derivanti dalle proprie attività operative. Il Gruppo, inoltre, prosegue negli investimenti dedicati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili: al termine del 2025, la potenza fotovoltaica installata ha raggiunto 10,6 MW, con l’obiettivo di arrivare a 17 MW entro il 2026. Inoltre, il 100% dell’energia elettrica acquistata in Italia e all’estero proviene oggi da fonti rinnovabili certificate.

Carbon Disclosure Project valuta ogni anno più di 20 mila aziende, applicando una metodologia rigorosa e indipendente per valutare la qualità della disclosure, la consapevolezza dei rischi, la gestione ambientale e l’evidenza delle migliori pratiche. I punteggi assegnati riflettono il livello di aspirazione, la definizione di obiettivi e le azioni intraprese per la gestione consapevole dell’impatto ambientale. Nel corso del 2025, sono stati 640 gli investitori, con 127.000 miliardi di dollari in asset, che hanno richiesto a CDP di raccogliere informazioni su impatti ambientali, rischi e opportunità delle aziende in cui hanno investito.