Biella 4 Racing, 10 equipaggi più 1 navigatore al Valli Biellesi

Valle San Nicolao: Una presenza record quella che farà registrare la Scuderia Biella 4 Racing al “Valli Biellesi”, gara di regolarità per auto storiche e moderne, che quest’anno giunge alla sua 13^ edizione, confermandosi prova valida per il Campionato Italiano Regolarità Classica, e prima prova del Challenge Aci Biella per la parte turistica.

La manifestazione, che avrà nuovamente come fulcro di gara la Città di Cossato, che ne ospiterà verifiche, partenza, arrivo e power stage, prevede circa centoottanta chilometri di percorso, con sessantacinque rilevamenti cronometrati più tre di power stage per la parte classica, e trentacinque più tre rilevamenti di power stage per la parte turistica. Proprio nella gara turistica saranno al via i portacolori Biella 4 Racing, che quest’anno si presentano in numero record, con addirittura dieci equipaggi griffati B4R, più un navigatore, un bel segnale della continua crescita che il Sodalizio Laniero sta vivendo anno dopo anno.

I primi a lasciare Piazza Elvo Tempia sabato mattina saranno Andrea Rosso e Giovanni Gambino, sulla Fiat 600 D di 4° raggruppamento. “Si riparte per una nuova stagione”, riporta Andrea Rosso, “sempre pronti a confrontarci con amici e avversari in gara. Non sarà semplice, dallo scorso Classic non affrontiamo un pressostato e il livello si alza di anno in anno, ma ci proveremo, con sempre bene a mente il divertimento che non può mancare”.

In 6° raggruppamento vi sarà il debutto di Alessandro Didonè, al via con Andrea Vaudano ai cronometri, sulla Lancia Fulvia Coupé. “Sono molto felice di esordire quest’anno con la Fulvia e di far parte della Scuderia Biella 4 Racing”, commenta Alessandro Didonè, “Sodalizio che mi ha supportato con preziosi consigli per affrontare al meglio questa prima gara della stagione. Dopo alcuni test pre gara con il mio fidato navigatore Andrea, l’obiettivo sarà, soprattutto, quello di divertirci e di prendere il giusto feeling con la vettura”.

Stesso raggruppamento per il navigatore B4R Roberto Tosi, che affronterà una nuova annata di gare con il fido Maurizio Crapa sulla Lancia Fulvia Coupé dell’A.P.V. Classic. “Come dico sempre, la prima gara dell’anno è quella che deve rompere il ghiaccio per le successive”, racconta Roberto Tosi, “Partiremo sereni, così da non fare errori da debutto. Ci siamo allenati durante l’inverno, ho stressato il mio pilota, poi si è riposato per Pasqua, e adesso dovrà portare a termine una buona gara. Speriamo, altrimenti avremo perso tempo inutilmente! Se poi le cose non dovessero andare come sperato, ci saremo divertiti comunque. Il gruppo quest’anno è consistente, quindi anche il divertimento si moltiplicherà di conseguenza. Lo spirito con cui stiamo lavorando a livello di Scuderia inizia a dare i suoi frutti, e quindi un grande in bocca al lupo a tutti gli equipaggi… soprattutto a quelli nuovi! Forza B4R!!!”.

7° raggruppamento per Andrea Florio e Gabriele Raniero, sulla tradizionale Ford Fiesta MK I. “Finalmente dopo un inverno di attesa si torna a premere pressostati”, esordisce Andrea Florio, “con una motivazione in più per fare bene, visto che si festeggia il compleanno in gara! L’obiettivo sarà quello di fare una gara lineare e di divertirci assieme a tutti gli altri equipaggi B4R presenti, a cui va il nostro augurio di una buona gara”.

Gli faranno compagnia in 7°, Massimo Ozino e Nicolas Raniero, su Autobianchi A112 Abarth. “Forza Snap! Siamo tutti Snappati!” racconta Massimo Ozino, “Siamo pronti per questa nuova avventura che vedrà il debutto del nuovo strumento creato e sviluppato con il supporto della Biella 4 Racing tutta! Sarà un bel test, ma siamo fiduciosi e pronti a divertirci, con tutto il Team che si sta prodigando per il debug!”.

In 9° raggruppamento non potevano mancare Roberto Voltarel e Anna Gobetti, sulla loro fida Toyota Celica. “Eccoci qui, nuova stagione, nuova avventura”, racconta Anna Gobetti, “l’esperienza non manca, ma i tranelli son sempre dietro l’angolo, specie in una gara come il Valli Biellesi. Faremo del nostro meglio!”

Stesso raggruppamento per una new entry di Scuderia, Simone Gallo, fresco prospetto uscito dall’ultimo Corso Prima Licenza, che assieme a Giovanni Zombolo formeranno una nuova accoppiata B4R sulla Lancia Delta HF 1.6 Turbo. “Sarò al via della Regolarità Valli Biellesi con grande motivazione e concentrazione”, commenta Simone Gallo, “affrontandola nel ruolo di navigatore, una sfida che richiede precisione, metodo e massima attenzione ai dettagli. Con i colori B4R sarò a bordo di una Lancia Delta HF 1.6 Turbo, una vettura iconica che rappresenta al meglio la tradizione rallystica e lo spirito del motorsport. L’obiettivo assieme a Giovanni è quello di affrontare ogni prova con il giusto ritmo, gestendo cronometro e percorso al meglio. Sarà una gara impegnativa e tecnica, da interpretare con rispetto e determinazione, dando il massimo chilometro dopo chilometro”.

Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro si ripresentano al via del 10° raggruppamento con la Fiat Barchetta “Finalmente si ricomincia” riporta Paolo Miglietti, “speriamo di continuare la fase di miglioramento e di evitare gli errori che abbiamo commesso la scorsa stagiona in alcune gare. Il gruppo dei regolaristi della nostra Scuderia si è ampliato, un in bocca al lupo a tutti, a partire da quelli alla prima esperienza, per arrivare fino ai veterani, sperando di passare una bella giornata in allegria e magari di fare anche un bel risultato.”

Sempre in 10°, nuovo equipaggio B4R formato da Domenico e Frediano Carlevato, al via su Subaru Impreza. “Pronti a rimetterci in gioco”, sono le parole di Domenico Carlevato, “in quanto la nostra ultima gara risale al lontano Memorial Conrero del 2017. Allora fu un bel risultato, si spera di replicare, anche se un minimo di adattamento ci vorrà. Buon divertimento a tutti”.

Fra le vetture moderne saranno in scena gli immancabili Massimo e Michael Destefanis, reduci dall’ottima prestazione della Coppa Milano-Sanremo a bordo della ammiratissima Porsche Carrera 4. “È sempre bello gareggiare sulle strade di casa”, riporta Massimo Destefanis, “dove amici e conoscenti fanno il tifo per te. Ci divertiremo e proveremo come sempre a dare il nostro meglio per cercare di primeggiare fra le vetture moderne, sempre in maggior numero e sempre più agguerrite”.

Debutto in una gara ufficiale dopo alcune apparizioni di apprendimento per Edoardo Bergamini e Andrea Straforini, sulla Hyundai I20 N. Non ci sono parole per descrivere l’emozione di esordire ufficialmente in una competizione”, commenta Edoardo Bergamini, “per me e per il mio navigatore Andrea, l’obiettivo principale è quello di arrivare in fondo senza commettere grossi errori di inesperienza, e senza elevate penalità, provando a progredire nel corso della gara. Ovviamente l’obiettivo di divertirsi non mancherà, e con tutto il gruppo B4R non potrà che essere così!”.