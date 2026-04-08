Rally & Co, esordio sfortunato alla Rok Cup: finale sfumata per un guasto FOTO

Il primo appuntamento della Rok Cup, andato in scena sul circuito di Cremona, è stato da dimenticare per il giovane portacolori della Rally & Co, Leonardo De Grandi.

Nonostante il massimo impegno e la consueta grinta, il valsesserino non è riuscito a fare meglio della 9ª posizione in griglia. Nella prima manche aveva chiuso all’8° posto, prima della retrocessione inflitta a seguito di un contatto.

Nella seconda manche De Grandi ha terminato in 7ª posizione, con l’obiettivo di giocarsi tutto nella finale. Un problema all’accensione del kart, però, non gli ha permesso neppure di schierarsi al via, facendo così sfumare ogni possibilità.

Il prossimo appuntamento è in programma il 2 e 3 maggio sul circuito di Franciacorta.