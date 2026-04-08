Brc, tutti i risultati del weekend

UNDER 16

04.04.26 a Parabiago, Torneo triangolare con Biella Rugby, H2BBSS (Selezione Spagnola), Parabiago, Como

Risultati: BRC - H2BBSS 14-17, BRC - PARABIAGO 31-14, BRC - COMO 17-0

Classifica: 1 - H2BBSS, 2 - BRC, 3 - COMO, 4 - PARABIAGO

Biella Rugby: Siletti; Gobbi, Balducci, Gianella, Di Girolamo; Bertone, Pizzarelli; Ghilardi, Ruffa, Defilippi; Paggio, Pavanetto; Girardi, Bocca, Buda. A disposizione: Ubertino, Botto Poala

Andrea Caputo, coach: “Grande prestazione dei nostri ragazzi che a Parabiago hanno partecipato all' International Rugby Cup. Nelle tre partite disputate hanno colto due successi su Como e Parabiago, rinforzate con giocatori stranieri che partecipavano a un Camp, e perso di misura con una selezione spagnola non proprio di categoria. Mete di Balducci, Bertone, Paggio, Pizzarelli e Siletti. Trasformazioni di Bertone. Da sottolineare con piacere, il clima ‘old rugby’ al terzo tempo”.