Biella-Bielmonte traina la crescita della montagna piemontese: +30% nella stagione invernale 2025-2026

Tra i primi dati della stagione invernale 2025-2026 emerge il risultato di Biella-Bielmonte, che registra un significativo +30%, confermandosi una delle realtà più dinamiche della montagna piemontese.
Per quanto riguarda gli altri comprensori piemontesi, quello del Monterosa segna un incremento del 10%, mentre la Val di Susa cresce del 15%. Numeri ancora più rilevanti arrivano da Limone Piemonte, che registra un +40%, segno di un forte rilancio della località.
A sorprendere maggiormente è però il dato di Mondolé Ski, che raggiunge un aumento del 50%, il più alto tra quelli rilevati, indicando una stagione particolarmente positiva.
"Il Piemonte è sempre più attrattivo, anche per chi ama le montagne e gli sport invernali", questo il commento del Governatore del Piemonte Alberto Cirio.