TT Biella: tornei di Pasqua, i risultati

Tornei di Salsomaggiore

Salsomaggiore, cittadina dell’appennino parmense, nota per le cure termali, nello scorso fine settimana, ha ospitato una Giornata Rosa ed un Torneo maschile Top. Nell’ambito delle Giornate Rosa si disputano tornei esclusivamente riservati al settore femminile, con gare che vanno dal top 2 (atlete posizionate dall’uno al cinquanta nel ranking nazionale) sino al top 5 (oltre la 400^ posizione). Il torneo maschile ha invece visto lo svolgimento delle gare Top 2 (atleti posizionati dall’uno al 120) e Top 3 (dal 121 al 452).

Al via anche alcuni tesserati del TT Biella; nelle gare femminili, Lodovica Motta (top 3) e Cristina Fazzari (top 5), mentre nella gara top 3 maschile, Giacomo Forno, Matteo Passaro e il coach Sergei Mokropolov. Alla gara top 2 femminile ha preso parte, ma con i colori del Norbello, anche Sonia Ivanova, anche lei coach del TT Biella.

Buoni risultati per Cristina Fazzari, alla prima esperienza in un torneo “serio”: vince la sua prima partita, contro la milanese Balzarini, mentre è sconfitta da Shovkoplias e Tamini; chiude il girone in seconda piazza a pari merito con altre due atlete, ma è penalizzata dalla classifica avulsa che la esclude dal prosieguo del torneo. Decisamente sottotono la prestazione di Lodovica Motta: partita quale ottava testa di serie, non supera il girone, battuta sia dalla trentina Yavorivska (5/-6/4/6) sia dalla modenese Carafoli subendo una inopinata rimonta (-9/-7/10/6/7).

Nella gara top 3 maschile, grande vittoria di Sergei Mokropolov. L’allenatore del TT Biella sfrutta al meglio la classifica che lo vede ancora figurare tra i giocatori “terza categoria” e va ad imporsi, con autorità, a un agguerrito lotto di partecipanti. Nel girone vince con facilità su Colica, Puyu e Antonioli; poi, nel tabellone ad eliminazione diretta, supera Benvegnù, Sazonov e Foglia; in semifinale vince l’unica partita veramente tirata, contro il torinese Cordua (10/-10/11/-9/8), quest’anno accasato anche lui in Sardegna al Quattro Mori. Tutto semplice poi, in finale, contro il vicentino Moro (4/9/7). Erano presenti in questa gara anche Giacomo Forno, fermato nel girone da Ferrari, Barchiesi e Pupillo, e Matteo Passaro, che supera brillantemente il primo ostacolo con la bella vittoria sul più quotato Belardinelli e sul perugino Neri ma trova subito, nella fase successivan uno scatenato Lancini, contro cui cede con l’onore delle armi (-4/4/4/-9/4).

Con la vittoria nel torneo top 3, Sergei Mokroplov acquisisce il diritto a gareggiare anche nella categoria superiore. Qui, pur battuto dal parmigiano Rossi, supera il girone con le vittorie su Pugliese e Deleraico. Ancora vincente nel tabellone contro Lombardi e poi fuori per mano di un ottimo Giacomo Allegranza (7/10/-6/12), che chiuderà la gara in seconda piazza battuto solamente in finale da Baciocchi.

Grazie alla prestazione di Sergei, la classifica per società vede il TT Biella al primo posto davanti al Cus Torino e al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, davanti ad altri 40 sodalizi sportivi.

Ottima la gara anche di Sonia Ivanova che raggiunge la semifinale dove è superata, in quattro set, dall’inarrivabile Stefanova.

Tornei di Cortemaggiore

Anche Cortemaggiore, in provincia di Piacenza, ha ospitato un torneo che si è giocato sabato e poi ultimato lunedì di Pasquetta. Ai nastri di partenza, per il TT Biella, hanno partecipato Giacomo Riva ed Alessandro Rizzo, impegnati sia sabato nell’over 6, sia lunedì nell’over 7, Maurizio Rondi, nell’over 6 di sabato e David Dabbicco nell’over 3 di lunedì.

Nella gara di sabato tutti i portacolori biellesi superano il girone iniziale: Maurizio Rondi con le vittorie su Villa e Abbate; Alessandro Rizzo vincente con Cristalli e Lupo e Giacomo Riva, che, pur battuto da Alessandri (9/-8/4/-5/9), vince contro Lodola (3/7/7). Nel tabellone Maurizio Rondi raggiunge di ottavi con la vittoria contro il varesino Roncaglio. I due giovanissimi Alessandro Rizzo e Giacomo Riva si guadagnano i quarti imponendosi rispettivamente a Stefani e Demarchi e a Bersani e Mangili. Nei quarti, tuttavia, i biellesi si imbattono in due validissimi contendenti ai prossimi campionati italiani giovanili che si terranno a Terni a fine mese: Umberto Baffigi, che batte Giacomo Riva, e Nicolò Favini, che, dopo aver estromesso, rimontando due set, Maurizio Rondi(-3/-8/4/2/7), elimina, in una situazione analoga, anche Alessandro Rizzo (-12/-5/9/10/9).

Lunedì si sono giocati l’over 3 e l’over 7. In quest’ultima gara sono stati nuovamente presenti Giacomo Riva ed Alessandro Rizzo. Nessun problema nel girone dove Giacomo supera in tre set Monge e Squeri, mentre Alessandro si impone a Carminati e Greco. Nel tabellone, raggiungono entrambi i quarti, con Giacomo vincente su Saronni e Rota mentre Alessandro batte Guariberto e Baldissone. A questo punto i due si incontrano ed è Giacomo Riva ad imporsi all’amico in quattro set (11/9/-8/6). In semifinale, nuovamente Favini batte Giacomo in tre soli set (8/6/2).

Nell’over 3 grande prestazione di David Dabbicco che raggiunge la finale, battuto dal marchigiano Appolloni. Partito quale sesta testa di serie, l’atleta biellese, superato il girone con le vittorie su Di Bartolomeo e Riva, inanella una bella serie di vittorie contro Camporeale, Maggio, Patera e Pugno che lo portano dritto in finale.

Torneo “interno” del TT Biella

Giovedì di Pasqua, nella palestra di Biella, si è infine il “torneino” di Pasqua riservato ai giovani atleti che frequentano i corsi di apprendimento loro riservati. I quindici ragazzini presenti sono stati divisi in due gruppi che hanno disputato due diversi tornei. Tra i più bravi ha primeggiato Giacomo Riva su Alessandro Rizzo. Dietro di loro, Davide Ronsisvalle, poi Jacopo Siciliano e quindi Daniele Milanesi e Cristina Fazzari.

La gara riservata ai ragazzini alle prime armi ha visto vincitore Leonardo Villa su Michelangelo Bazzeato. Ai posti d’onore Mattia Rubino e Stefano Martiner Testa. Seguono Eduard Sava, David Mitrea, Luca Villa, Mattia Posillipo e Nikita Sava.