Miagliano, riapre il dispensario farmaceutico

L’amministrazione comunale di Miagliano comunica che a partire da oggi, martedì 7 aprile, il dispensario farmaceutico riaprirà al pubblico, sotto la gestione del dott. Damiano Boccia, con i seguenti giorni e orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.00 alle 14.00

Martedì e giovedì: dalle 13.00 alle 19.00

La riapertura avviene a poco più di due mesi dalla cessazione dell’attività del precedente farmacista, che aveva garantito il servizio fino alla fine di gennaio, ed è il risultato di un’azione amministrativa concreta e coordinata, resa possibile grazie a una costante e proficua collaborazione con i referenti del dipartimento di Farmaceutica Territoriale dell'ASL Biella.