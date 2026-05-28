Miagliano, lavori finiti: ecco il nuovo volto di via Ferrarore e del parcheggio della piazzetta Ghisalberti (foto Comune Miagliano)

Si sono conclusi i lavori di asfaltatura che hanno interessato via Marco Ferrarore e il parcheggio della piazzetta Ghisalberti, completando così l’intero intervento lungo la tratta.

Lo rende noto l'amministrazione comunale di Miagliano: "L’opera rappresenta un ulteriore tassello della programmazione degli interventi di manutenzione avviata dal Comune già dal 2020, basata su un modello di pianificazione rotativa annuale, che consente di intervenire in modo progressivo e strutturato sull’intero territorio".

In questo caso, l’intervento si pone in continuità con i lavori già realizzati lo scorso anno nella parte bassa della via, portando a completamento l’intera riqualificazione dell’asse stradale. I lavori hanno riguardato in particolare la nuova asfaltatura della carreggiata, la sostituzione di tombini per i contatori acqua, la messa a livello dei chiusini e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Un intervento che migliora la sicurezza e la qualità della viabilità e che conferma l’impegno dell’amministrazione nel garantire una manutenzione costante e programmata degli spazi pubblici.