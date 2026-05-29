Pralungo celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana, sarà consegnata anche Costituzione ai 18enni

Martedì 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, anche il comune di Pralungo dedicherà alcuni momenti di riflessione sui valori fondamentali.
La cittadinanza è invitata a partecipare alle 18, nella piazza antistante il Municipio, dove verranno letti alcuni articoli della Costituzione, simbolo dei principi di libertà, democrazia e partecipazione che ancora oggi guidano il nostro Paese.
Nel corso della manifestazione si terrà inoltre la consegna delle copie della Costituzione ai ragazzi diciottenni del paese, come gesto simbolico di ingresso nella piena cittadinanza e di impegno verso la vita civile e democratica.
In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà presso la sala consiliare del Municipio.