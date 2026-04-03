A Occhieppo Inferiore nuova recinzione a tema nelle scuole

Nuova immagine all'ingresso dell'istituto scolastico a Occhieppo Inferiore. Nei giorni scorsi l'amministrazione ha fatto posare nuove ringhiere che oltre ad essere sicure e funzionali sono anche decorative: i pali rappresentano infatti delle matite colorate che richiamano l'ambiente. "I fratelli Ferraris dell'omonima ditta - commenta il sindaco Monica mosca - hanno realizzato un'opera made in Occhieppo compresala verniciatura a polvere su acciaio inox, realizzata da Arcotec. Oltre a essere una recinzione perimetrale sicura ed eterna è un'opera d'arte artigianale a tutti gli effetti".
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