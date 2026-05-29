Studio Carta Comoglio e Gugliotta srl premiati in Campidoglio a Roma

Lo Studio d’Architettura Carta Comoglio di Biella con l’Impresa Partner Gugliotta srl di Vigliano Biellese sono stati tra i selezionati della Regione Piemonte per l’Intervento di Riqualificazione della Piazza Parrocchiale di Muzzano, progetto già finalista nel concorso biellese “Più Bellezza in Valle”. Le due aziende hanno ricevuto il Premio Templum – Architettiatliani 2026, un importante riconoscimento nazionale dedicato alle eccellenze dell’architettura e della rigenerazione urbana in Italia.

Il 20 maggio si è svolta la cerimonia della III^ Edizione del Premio Templum – Architettitaliani, iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Liber. Tenutosi nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio, l’appuntamento era dedicato alla valorizzazione degli architetti italiani e delle imprese che operano sull’intero territorio nazionale. I partecipanti selezionati si sono distinti per la capacità di esprimere innovazione, qualità progettuale e valorizzazione delle peculiarità territoriali che caratterizzano il patrimonio architettonico del nostro Paese. L’evento è stato la presentazione in anteprima nazionale dei protagonisti del volume ARCHITETTITALIANI – III Edizione, edito dalla Casa Editrice RDE, una pubblicazione biennale dedicata ad architetti e imprese protagoniste della scena architettonica italiana contemporanea.

La cerimonia si è svolta con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), un’ulteriore conferma del valore istituzionale e culturale dell’iniziativa. Le personalità intervenute hanno posto l’accento sull’importanza sociale ed economica dell’architettura, richiamando l’attenzione sulla necessità di investire nella qualità del progetto, nella tutela del territorio e nell’innovazione sostenibile.

Quella in Campidoglio è stata un’occasione che ha messo in evidenza il Biellese di fronte a un pubblico nazionale, rimarcando come il nostro territorio sia ricco di eccellenze culturali, paesaggistiche e architettoniche degne di nota.