Occhieppo Inferiore, raccolta dell’indifferenziato: dal luglio sarà quindicinale

Novità in arrivo per la gestione dei rifiuti a Occhieppo Inferiore. Il Comune informa la cittadinanza che a partire dalla seconda settimana di luglio la raccolta del rifiuto indifferenziato non sarà più settimanale ma avverrà ogni due settimane.

La decisione è stata assunta dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (COSRAB) in ottemperanza alle disposizioni europee e regionali in materia di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti.

L’amministrazione comunale ha però previsto alcune misure per venire incontro alle famiglie che potrebbero incontrare maggiori difficoltà con il nuovo calendario. In particolare, i nuclei familiari con neonati oppure con persone che utilizzano pannoloni o pannolini potranno richiedere l’accesso a punti di raccolta dedicati, che saranno allestiti sul territorio comunale e accessibili solo agli aventi diritto. "Metteremo 3 punti raccolta nel paese, con accesso per coloro che hanno particolari necessità - spiega la sindaca Monica Mosca - . Al momento iniziamo cosi e monitoriamo, si tratta di una novità, va testata, potremmo anche decidere più avanti di fare anche una raccolta porta a porta se ci fosse l’esigenza".

Per usufruire del servizio sarà necessario comunicare entro il 15 giugno 2026 il nominativo dell’intestatario della TARI agli uffici comunali, inviando una mail all’indirizzo servizio.finanziario@occhieppoinf.it oppure telefonando al numero 015/591791 interno 4.

Gli uffici saranno disponibili nei seguenti orari:

lunedì dalle 14 alle 16

mercoledì dalle 17 alle 19

venerdì dalle 11 alle 12.30

Nel corso del mese di giugno il Comune organizzerà inoltre alcuni incontri pubblici per illustrare nel dettaglio le nuove modalità della raccolta differenziata e rispondere alle domande dei cittadini, sia al polivalente che nei diversi cantoni del paese .