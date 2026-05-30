Occhieppo Inferiore, raccolta dell’indifferenziato: dal luglio sarà quindicinale

Novità in arrivo per la gestione dei rifiuti a Occhieppo Inferiore. Il Comune informa la cittadinanza che a partire dalla seconda settimana di luglio la raccolta del rifiuto indifferenziato non sarà più settimanale ma avverrà ogni due settimane.
La decisione è stata assunta dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (COSRAB) in ottemperanza alle disposizioni europee e regionali in materia di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti.
L’amministrazione comunale ha però previsto alcune misure per venire incontro alle famiglie che potrebbero incontrare maggiori difficoltà con il nuovo calendario. In particolare, i nuclei familiari con neonati oppure con persone che utilizzano pannoloni o pannolini potranno richiedere l’accesso a punti di raccolta dedicati, che saranno allestiti sul territorio comunale e accessibili solo agli aventi diritto. "Metteremo 3 punti raccolta nel paese, con accesso per coloro che hanno particolari necessità - spiega la sindaca Monica Mosca - . Al momento iniziamo cosi e monitoriamo, si tratta di una novità, va testata, potremmo anche decidere più avanti di fare anche una raccolta porta a porta se ci fosse l’esigenza".
Per usufruire del servizio sarà necessario comunicare entro il 15 giugno 2026 il nominativo dell’intestatario della TARI agli uffici comunali, inviando una mail all’indirizzo servizio.finanziario@occhieppoinf.it oppure telefonando al numero 015/591791 interno 4.
Gli uffici saranno disponibili nei seguenti orari:
- lunedì dalle 14 alle 16
- mercoledì dalle 17 alle 19
- venerdì dalle 11 alle 12.30
Nel corso del mese di giugno il Comune organizzerà inoltre alcuni incontri pubblici per illustrare nel dettaglio le nuove modalità della raccolta differenziata e rispondere alle domande dei cittadini, sia al polivalente che nei diversi cantoni del paese .