 / Annunci lavoro

Video animalerie

Annunci lavoro | 29 maggio 2026, 18:03

La “Passione di Sordevolo” ricerca Segretario/a

La “Passione di Sordevolo” ricerca Segretario/a

La “Passione di Sordevolo” ricerca Segretario/a

L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ricerca Segretario/a per:

Ufficio;

Biglietteria evento;

Gestione prenotazioni di gruppi;

Interazione con programma di vendite Ticketone;

Archiviazione di documenti;

Contabilità (es. registrazione/emissione fatture). 

È richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office. 

Preferibile conoscenza di lingua inglese.

Tempo determinato per 16/ 18 mesi a partire da Settembre 2026.

Per candidarsi inviare il CV al seguente indirizzo mail: direttore@passionedisordevolo.com 

i.p.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore