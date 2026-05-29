La “Passione di Sordevolo” ricerca Segretario/a

L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ricerca Segretario/a per:
Ufficio;
Biglietteria evento;
Gestione prenotazioni di gruppi;
Interazione con programma di vendite Ticketone;
Archiviazione di documenti;
Contabilità (es. registrazione/emissione fatture).
È richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office.
Preferibile conoscenza di lingua inglese.
Tempo determinato per 16/ 18 mesi a partire da Settembre 2026.
Per candidarsi inviare il CV al seguente indirizzo mail: direttore@passionedisordevolo.com