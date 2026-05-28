Impronte di Pace: nel Biellese nasce l’Accademia del Turismo Lento e dell’Accoglienza

Nel Biellese nasce “Impronte di Pace”, un progetto dedicato ai giovani tra i 15 e i 34 anni che unisce cammini, formazione, arte, cittadinanza attiva e turismo lento e trasforma il territorio in un laboratorio diffuso di cultura della pace. Cosa significa oggi parlare di pace in un tempo segnato da guerre, crisi ambientali, disuguaglianze e spaesamento sociale? Da questa domanda prende forma “Impronte di Pace”, iniziativa promossa da una rete di partner territoriali e nazionali con il Comune di Pettinengo come capofila.

Attraverso workshop, esperienze immersive, cammini e attività culturali, il progetto punta a creare occasioni concrete di incontro, formazione e partecipazione attiva per le nuove generazioni. “Impronte di Pace” si sviluppa lungo il Cammino e le CicloVie di Oropa e sulla rete sentieristica che collega i Comuni del territorio, mettendo al centro il concetto di “pace preventiva”: una pace fatta di piccoli gesti, che si costruisce prima dei conflitti, attraverso relazioni inclusive, ascolto, accoglienza e valorizzazione delle differenze. Un’idea sviluppata da Michelangelo Pistoletto, candidato al Premio Nobel per la Pace. Cuore del progetto sarà l’Accademia del Turismo Lento e dell’Accoglienza, nata dalla collaborazione tra Pacefuturo e Italia che Cambia, con il supporto tecnico di Movimento Lento APS e ItinerAria srl, realtà impegnate nella gestione e valorizzazione del Cammino di Oropa.

L’Accademia unirà turismo lento, comunicazione digitale e accoglienza sociale in un percorso integrato e professionalizzante pensato per offrire competenze concrete e immediatamente applicabili. Il programma prevede tre workshop esperienziali gratuiti – il 13 e 14 giugno, il 27 e 28 giugno e l’11 e 12 luglio – dedicati alla gestione dei cammini, alla comunicazione consapevole e al turismo lento, nei territori di Viverone e Pettinengo. Gli appuntamenti saranno aperti a un massimo di 30 partecipanti. «Abbiamo immaginato un laboratorio dedicato al tema della pace lungo il Cammino di Oropa, capace di coinvolgere le migliaia di viandanti che ogni anno attraversano questi luoghi in riflessioni e iniziative concrete», commenta Alberto Conte, presidente di Movimento Lento.

Un altro momento centrale del progetto sarà la Summer School “Turismo Lento e Accoglienza”, in programma dal 20 al 26 luglio a Villa Piazzo di Pettinengo: una settimana intensiva di formazione e attività sul campo dedicata all’accoglienza, alla gestione dei cammini e allo storytelling applicato ai temi della pace e del turismo lento. La Summer School sarà gratuita e aperta a un massimo di 20 partecipanti. «Come Comune di Pettinengo abbiamo accolto questa sfida con grande convinzione, consapevoli del valore che può generare per il territorio e per i giovani», commenta Giovanni Blumetti, sindaco di Pettinengo. «“Impronte di Pace” mette in rete Comuni, scuole, associazioni e realtà qualificate, creando opportunità concrete di partecipazione, formazione e inclusione e valorizzando il Biellese come spazio di incontro e crescita condivisa».

Tra le attività in programma anche “Spazi selvatici di ospitalità lungo i cammini del Biellese”, un percorso di co-progettazione artistica rivolto ai giovani del territorio e dedicato alla creazione di installazioni lungo il Cammino di Oropa. L’iniziativa unirà arte, paesaggio e pratiche di ospitalità attraverso due workshop artistici in programma dal 13 al 18 luglio, coordinati dal Team Ambienti d’Apprendimento e Formazione di Fondazione Pistoletto – Cittadellarte insieme ad artisti, artigiani e associazioni partner. Accanto alle attività formative, “Impronte di Pace” proporrà una serie di iniziative aperte al pubblico.

Dal 10 al 12 settembre Pettinengo ospiterà la “Camminata della Pace”, tre giorni di cammino esperienziale tra formazione, testimonianze, pratiche lente, incontri e momenti rituali dedicati ai diversi significati del concetto di pace. A settembre prenderà inoltre forma il “Preventive Peace Film Festival”, rassegna itinerante di cinema dedicata ai temi della pace organizzata da Pacefuturo in collaborazione con il Centro Sereno Regis. Le proiezioni saranno accompagnate da momenti di confronto pubblico e da una giuria popolare composta da giovani. L’evento conclusivo, con la proiezione dei film vincitori e la premiazione finale, si terrà il 12 settembre a Villa Piazzo di Pettinengo. Tra le attività previste anche iniziative di plogging, camminate ecologiche con raccolta dei rifiuti e momenti di manutenzione partecipata della rete sentieristica, per promuovere forme concrete di cittadinanza attiva e cura del territorio.

«Per noi di Pacefuturo questo progetto rappresenta un’idea concreta di comunità: creare occasioni di incontro tra persone, culture e territori attraverso l’accoglienza e la condivisione», dichiara Andrea Trivero, direttore di Pacefuturo. «Vedere Villa Piazzo di Pettinengo riempirsi di energie, idee e storie diverse dà ancora più significato al lavoro che portiamo avanti ogni giorno». Il progetto vede il Comune di Pettinengo come capofila e coinvolge una rete ampia di partner pubblici e privati: i Comuni di Bioglio, Crevacuore, Graglia, Netro, Magnano, Santhià, Pollone e Viverone, insieme a Fondazione Pistoletto – Cittadellarte, Italia che Cambia, Pacefuturo, Fondazione BIellezza, Naturalmente Biella, CISSABO, CTV Provincia di Biella, CAI Biella e istituti scolastici del territorio. "Impronte di Pace” è realizzato con il contributo di Regione Piemonte nell’ambito del Fondo per le Politiche Giovanili del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.