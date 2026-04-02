Piemonte Ginnastica, podi e medaglie: ecco i risultati FOTO

Giornata intensa su più fronti per L’ASD Piemonte Ginnastica sabato 28 marzo. A Torino, per il circuito PGS, le ginnaste, e le tecniche Francesca Boggio e Giada Pomini, hanno affrontato, nella stessa giornata, due prove: gara per Rappresentative – una prova generale per la prossima serie D di Federazione con due o tre passaggi in pedana a seconda del livello – e gara di Insieme, in pratica un collettivo.

Nella gara di Insieme nel Livello C Open argento per la squadra di Giulia Gallo, Elisa Tricarichi Perruccio ed Aurora Cinguino, seguite a ruota da Alessandra Mosca, Sofia Piccaluga e Vittoria de Santo, bronzo, mentre nel Livello B bronzo per la squadra Giovanile composta da Giada Ferrigo, Maria Vittoria Rossi e Martina Giavarra, 7° le Open Sara Gareri, Claudia Coden e Alice Guidetti.

Nella gara per Rappresentative, in LC, 2° la Giovanile di Coden, Ferrigo e Giavarra, per le squadre Open 3° quella di Gallo, Falcetti e Sophie Rizzo, 8°Mosca, Guidetti, Rossi e De Santo, 9° Cinguino, Tricarichi, Rebecca Pulze, Piccaluga e 17° le Allieve Sara Furno Marchese, Chloe Bossolo, Anna Magliola, Anita Seira e Arianna Schiavone.

Le Giovani di 7 anni hanno sperimentato invece l’emozione della prima pedana della vita in un trofeo amichevole non competitivo presso l’Accademia dello Sport per l’organizzazione della APD Pietro Micca. Le bravissime Bianca Disderi, Lavinia Fusetto, Ginevra Magliola, Adele Seira e la riserva Altea Zappalà, accompagnate dall’aspirante tecnica Sofia Berrone e dalla giudice Teresa Romano, hanno conquistato il loro primo diploma di Supergym.