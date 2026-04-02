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Calcio | 02 aprile 2026, 17:00

Calcio, Madiq non basta: il Club Milano riprende la Biellese allo scadere

Sfuma la vittoria per i lanieri, ora 4° nel girone di Serie D.

Credit: Biellese 1902

Credit: Biellese 1902

Sfuma nel finale di gara l’obiettivo dei tre punti per la Biellese: il Club Milano trova il pari grazie alla rete del subentrato Vedovati. Ai lanieri, andati a segno all’81° con Madiq, restano i rimpianti di una vittoria dissolta a pochi minuti dal fischio finale del direttore di gara. Per la squadra allenata da Luca Prina si tratta del 9° pareggio di questo campionato: ora, è al 4° posto nel girone di Serie D, con 51 punti a favore, a 15 punti dalle posizioni di testa.

g. c.

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