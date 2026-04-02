La Tela della Cura: a Valdilana un pomeriggio di fili, storie e benessere

Sabato scorso l'Appartamento Tura (presso l'ex scuola di Pratrivero) si è trasformato in un luogo di incontro e riflessione con l’evento "La tela della cura: donne, tessitura e condivisione". Un viaggio affascinante che è partito dalle parole dell’insegnante e scrittrice Maria Rosa Pantè, che ha presentato il suo ultimo libro "Dal telaio all'intelligenza artificiale".

“Attraverso le figure di Shelley, Lovelace e Dickinson, abbiamo riscoperto il legame profondo tra l’ordito dei tessuti e quello del pensiero femminile e tecnologico – si legge nella nota del Comune, apparsa sui propri canali social - Ma la cura non è solo memoria, è anche presenza sul territorio. Durante l'incontro è stato presentato il nuovo Punto di Rete Socio-Sanitaria, parte del progetto Tessere la Salute. Uno spazio concreto all'interno dell’Oasi del Benessere pensato per sostenere la comunità. In un clima di profonda partecipazione, l'iniziativa ha aderito con orgoglio a ‘10-100-1000 piazze per la Pace’, ribadendo l'importanza di intrecciare legami solidali”.