Masserano, caccia alle uova: 40 bambini sulle tracce di "Funny Bunny" FOTO

Nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo, la piazza della frazione di Mombello si è trasformata in un campo di gioco per circa 40 bambini, chiamati dai contadini a partecipare all'Operazione Coniglio, organizzata dall'associazione genitori di Masserano. Il coniglio Funny Bunny aveva rubato e nascosto le uova, ma grazie all'aiuto di un investigatore e a una serie di indizi e giochi, i bambini sono riusciti a ritrovarle. L'evento si è svolto in una bella giornata di sole, un tempo ideale per giocare all'aperto.

I bambini hanno ricevuto un indizio che li ha portati a fare squadra, ottenendo così un pezzo del puzzle che li avrebbe condotti al luogo dove erano nascoste le uova. La caccia al tesoro è stata un successo e, al termine, i bambini hanno scovato Funny Bunny con un gigante uovo di cioccolato.

"Un vero successo: i bambini si sono divertiti tantissimo. Un ringraziamento all'associazione genitori di Masserano per aver organizzato questo evento divertente e particolarmente coinvolgente!"