Cossato presenta il Servizio Civile Universale 2026: tutti i progetti in corso

Il Comune di Cossato, tramite l’Assessorato alle Politiche Giovanili, organizza un incontro dedicato ai progetti di Servizio Civile Universale 2026 attivabili sul territorio.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 1° aprile alle ore 17 nella Sala Eventi di via Ranzoni 28. All’iniziativa parteciperanno il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere e Confcooperative Federsolidarietà.

Durante l’incontro verranno presentate le sedi coinvolte e i posti disponibili: il Nido d’Infanzia di Villaggio Lorazzo 1 con 2 posti, la Biblioteca di via Ranzoni 24 con 2 posti, e gli Uffici Sport e InformaGiovani di via Ranzoni 24 con 3 posti.