Mongrando, nuovo intervento di pulizia della roggia: in campo la Protezione Civile

Prosegue la cura del territorio a Mongrando. Nuovo importante intervento di pulizia della roggia nelle frazioni alte, realizzato grazie all’impegno della Protezione Civile di Mongrando, con il fondamentale supporto della Protezione Civile di Vigliano.

“Un lavoro reso ancora più significativo dalla partecipazione attiva dei frazionisti e del capogruppo degli Alpini di Mongrando, a dimostrazione di quanto la collaborazione tra comunità e volontariato sia una risorsa preziosa – riporta sui social l’amministrazione comunale - Questo è il terzo importante intervento nell'arco degli ultimi mesi, realizzato a costo zero: questi lavori si sono già dimostrati efficaci nel migliorare il deflusso e il contenimento delle acque meteoriche Un grande esempio di lavoro di squadra e attenzione concreta al territorio. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato”.

Presenti sul posto anche il sindaco Michele Teagno assieme al vice Simona Coda per dare il loro contributo diretto alle operazioni.