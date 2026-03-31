Valdilana celebra i nuovi nati nella Giornata Nazionale della Gentilezza

Sabato scorso si è celebrata a Valdilana la Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati. Un momento speciale dedicato alle bambine e ai bambini nati nel 2025 e alle loro famiglie, accolti con calore dalla comunità. La vicesindaco Elisabetta Prederigo ha aperto la mattinata sottolineando il valore di una comunità che accoglie e cresce insieme ai suoi nuovi cittadini.

A seguire, il sindaco Mario Carli ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel sostenere i servizi educativi, fondamentali per il territorio e per le famiglie. Le educatrici dei nidi e della scuola dell’infanzia hanno poi presentato il valore del percorso educativo e il progetto 0-6, attivo sul territorio.

Grande emozione durante l’accoglienza dei nuovi nati: a ciascuna famiglia è stato consegnato dal primo cittadino insieme alla sindaca del consiglio comunale dei giovani: un dono simbolico unitamente a un contributo economico, offerti come segno di vicinanza e sostegno.

Presenti anche le associazioni sportive locali, introdotte dall’assessore Francesca Barioglio, che hanno illustrato le attività dedicate ai più piccoli. A concludere, foto di rito e un momento conviviale per condividere insieme questa bellissima giornata.