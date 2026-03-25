Paolo Vallivero e Stefano Cirillo saranno al via del Grappolo Storico che si corre il 28-29 marzo: debutteranno sulla Subaru Legacy RS di Balletti Motorsport

Paolo Vallivero, che corre con lo pseudonimo “Il Valli”, e il navigatore Stefano Cirillo saranno al via del Rally Il Grappolo Storico a bordo di una Subaru Legacy RS preparata dalla Balletti Motorsport. La gara piemontese è in programma a San Damiano d’Asti tra sabato 28 e domenica 29 marzo.

Si tratta di una partecipazione dal carattere sperimentale per il pilota svizzero, che lascia temporaneamente la sua abituale BMW M3 – attualmente ferma per essere rialzata dopo la prima gara stagionale - per avvicinarsi, per la prima volta in carriera, a una vettura a trazione integrale. L'obiettivo dichiarato non è la ricerca del risultato, bensì l'acquisizione di nuove esperienze e la conoscenza di una tipologia di vettura fino ad oggi inesplorata nel suo percorso agonistico.

“Era da tempo – spiega il pilota della scuderia Rally&Co – che pensavo di provare un’auto a quattro ruote motrici, tipologia di vettura che non ho mai guidato fino ad ora. Sono molto curioso di vedere come andrà in gara al volante della Legacy: ovviamente daremo un’occhiata anche alla classifica ma l’obiettivo primario è prendere confidenza con la trazione integrale”. La collaborazione con Balletti Motorsport, struttura di consolidata esperienza nel panorama dei rally storici, garantirà al binomio il supporto tecnico necessario per affrontare al meglio questa nuova sfida.