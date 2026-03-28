Duplice impegno nel weekend per Biella Corse

Duplice impegno, questo fine settimana, per Biella Corse, che sarà in gara con le “moderne” in Toscana, al Rally de Il Ciocco, e in Piemonte, con le “storiche”, al Rally Il Grappolo Storico.

Rally Il Ciocco

C'è un solo equipaggio Biella Corse al via del 49° Rally Ciocco e Valle Serchio, che si corre questo fine settimana in Alta Garfagnana, in Toscana.

E' composto da Christian Casadei e Nadir Bionaz, che gareggeranno nuovamente su di una Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally4).

Prenderanno parte, come da programma di stagione, alla prova valida per il CIAR (Campionato Italiano Assoluto Rally) e partiranno con il numero 55.

La gara, prima prova dell'Italiano Rally ACISport 2026, partirà e arriverà a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e sarà articolata su due giorni e complessive tredici prove speciali.

Sabato oltre alla prova spettacolo "Il Ciocco TV" (di 2,02 chilometri) si correrà sui tracciati "Fabbriche di Vergemoli" (di 14,50 chilometri) e "Calomini" (di 14,81 chilometri); domenica invece i concorrenti affronteranno altri due passaggi sulla “Il Ciocco TV", e poi le prove "Puglianella" (di 7,29 chilometri), "Careggine" (di 19,76 chilometri) e "Chiozza" (di 11,91 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 508,64 chilometri, di cui 142,60 in regime di prova speciale.

Rally Il Grappolo Storico

Si corre questo fine settimana a San Damiano d’Asti la sesta edizione del Rally Il Grappolo Storico, prima prova del Campionato Rally Auto Storiche I Zona. Sono presenti in gara, in categorie diverse, quattro equipaggi della Scuderia, più tre navigatori nel rally.

Per quanto riguarda il rally, gareggeranno come Biella Corse Luca Prina Mello e Simone Bottega, con la BMW M3 (raggruppamento 4, gruppo A, periodo J2, classe fino a 2500) numero 7.

I navigatori che sarano in gara in questa categoria sono Luca Pieri, che affiancherà Paolo Pastrone sulla BMW M3 (raggruppamento 4, gruppo A, periodo J2, classe fino a 2500) numero 5; Stefano Bruno-Franco che sarà in gara con Sandro Rossi sulla Renault 5 GT Turbo (raggruppamento 4, gruppo A, periodo J1, classe fino a 2000) numero 11; e Veronica Gaioni, nuovamente al via con il pilota Claudio Ferron sulla Opel Kadett GT/E (raggruppamento 3, gruppo 2, periodo I, classe fino a 2000).

Nelle categoria Auto Classiche gareggerà invece l'equipaggio composto da Ermanno Caporale e Hervé Navillod, con la Ford Escort Cosworth (raggruppamento classiche, gruppo A, periodo K, classe oltre 2500) numero 206.

Infine nella Regolarità a Media saranno al via, nella Media 60, David De Faveri e Marco Blotto, con la loro sempre attuale Peugeot 205 Rally (raggruppamento 5, classe fino a 1300) numero 308; e poi, nella categoria Media 50, Gabriele Lovazzano e Ferdinando Morra, in gara, con l' Autobianchi A 112 Elegant (raggruppamento 4, classe fino a 1300) numero 411.

Il rally partirà e arriverà a San Damiano d'Asti e si correrà quasi tutto nella giornata di domenica 29 marzo. Sabato, infatti, prima della pausa serale, verrà disputata una sola prova, la "San Grato" (di 7,50 chilometri). Le altre sei saranno infatti tutte percorse nella giornata di domenica. Sono ricavate da altri due passaggi sulla San Grato, più due cadauna sui tracciati "Ferrere" (di 11,25 chilometri) e "Castagnole-Costigliole" (di 15,00 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 213,62 chilometri, di cui 75,00 in prova speciale.

Per quanto riguarda Lovazzano-Morra, va ricordato che sono stati premiati, nei giorni scorsi all’Automobile Club di Pavia, per i risultati ottenuti nella stagione 2025. Gabriele Lavazzano come I classificato nella categoria Slalom e II nella categoria Regolarità Sport (piloti); Ferdinando Morra come I classificato nella categoria Regolarità Sport (navigatori)

Rally di Santo Stefano Belbo

Per quanto riguarda i risultati del Rally di Santo Stefano Belbo, corso lo scorso fine settimana come prova di apertura del Campionato Rally I Zona 2026 di ACI Sport, dal punto di vista della classifica assoluta, il miglior risultato è stato ottenuto da Nicolet Armin e Hervé Navillod, in gara con una Renault Clio RS (gruppo RC5N, classe Rally5). Hanno terminato quarti di classe, quinti di gruppo e al 32° posto assoluto. Il secondo risultato della Scuderia è stato ottenuto da Sandro Quinto e Andrea Traversa, al via con una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe RS PLUS 1.4), ottimi primi di classe, ventiquattresimi di gruppo e cinquantaseiesimi nella classifica assoluta. Quindi Michael Jocallaz e Gabriele Meloni, su Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally4/R2): si sono piazzati al quarto posto di classe, tredicesimo di gruppo e al 61° posto assoluto.

Esperienza da dimenticare, invece, per Christian Casadei e Nadir Bionaz, incappati in un provvedimento disciplinare che non ha consentito loro di prendere il via.

Per quanto riguarda i navigatori, miglior risultato per Luca Pieri, in gara con Filippo Serena sulla Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe Rally2/R5); hanno chiuso noni di classe, e di gruppo e all'11° posto assoluto.

A seguire Tiziano Pieri, che ha gareggiato a fianco di Massimo Marasso su di un'altra Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe Rally2/R5); hanno chiuso quindicesimi di classe e di gruppo e al 25° posto assoluto,